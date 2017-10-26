Агент: «„Барселона“? Кулибали сосредоточен на игре в „Наполи“»

В последнее время в СМИ всё чаще звучит информация об интересе «Барселоны» к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали. Бруно Сатин, агент футболиста, решил прояснить ситуацию:

«Местная газета, которая распространила этот слух, использует трансферный рынок ради увеличения тиража. В данный момент Кулибали на 100 % сосредоточен на чемпионате Италии и ответной игре с „Манчестер Сити“.

Я был на стадионе во время первого поединка и могу сказать, что „Наполи“ показал высококлассную игру».

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