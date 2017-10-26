Рио Фердинанд: «Кейн - талисман „Тоттенхэма“. Его некем заменить»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Кубок Либертадорес
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. Премьер-Лига U21
Испания. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 15 тур
14:00 52’ Логотип футбольный клуб Арсенал Т (мол) (Тула)Арсенал Т (мол) 1:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол)
  • Главные новости
  • Все новости
12:01
«Барселона» готова сменить название стадиона за €340 млн74
11:02
«Ювентус» повторил рекорд 66-летней давности, забив 31 гол в десяти первых турах Серии А12
10:51
Хомуха: «Слова Путина о легионерах в „Зените“? Абсолютно уместное и оправданное замечание»82
09:44
Глушаков: «„Зенит“ звал к себе трижды, просто мне не нравятся голубые цвета»233
08:36
В. Денисов: «„Спартаку“ — Кубок, „Локомотиву“ — чемпионат? Я за подобную рокировку»97
14:46
Дерби Италии «Милан» - «Ювентус» рассудит Паоло Валери9
14:38
Священник попросил у Пике футболку, сказав, что Испания его любит3
14:29
Балотелли ждет вызова в сборную Италии5
14:21
Григорян: «Из „Арарата“ я ухожу с чистой совестью»5
14:13
Мбаппе: «Неймар для меня как старший брат»5
14:12
В день матча «Рубин» - «Крылья Советов» было задержано 13 болельщиков самарского клуба7
14:00
УЕФА не решил, когда определится место проведения матча открытия Евро-20206
13:57
В Сети опубликовали фото официального мяча ЧМ-201822
13:51
Сунесс: «„Эвертон“ должен оставить Ансворта на посту главного тренера»4
13:45
Расходы Подмосковья на ЧМ-2018 увеличились на 137 млн рублей0
13:41
«Реал Мадрид» нацелен на покупку Алдервейрелда8
13:30
Хавбек «Ромы» Карсдорп порвал «кресты»3
13:21
«Бетис» будет располагать рекордным бюджетом во время зимнего трансферного окна4
13:20
Кавани мог перейти в «Реал Мадрид» в 2007 году3
13:10
«Севастополь» получит финансовую поддержку3
13:09
Газзаев: «Я против приглашения иностранных тренеров в наши клубы и сборные»15
13:01
Пути Григоряна и «Арарата» разошлись17
12:55
Иванович готов стать доставщиком пиццы в рамках благотворительного проекта6
12:44
Вальверде: «Матч против „Атлетика“ будет для меня эмоциональным»3
12:39
Берлускони намерен обратно выкупить «Милан»11

Рио Фердинанд: «Кейн - талисман „Тоттенхэма“. Его некем заменить»

сегодня, 14:55

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что «Тоттенхэм» чересчур зависим от игры нападающего Харри Кейна:

«„Шпорам“ попросту некем его заменить. Никто не забьет такое количество голов. Харри — их талисман.

Конечно, он не весь „Тоттенхэм“, не поймите меня неверно. Я не говорю, что это команда одного человека. Но чтобы выиграть чемпионат, вам нужна „девятка“, которая будет вколачивать голы. Если Кейна не будет, не представляю, кто сможет сделать это за него».

Ранее похожую мысль высказал наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Kurtd
сегодня в 15:02
Ну сказать, что прям зависим ТТХ от Кейна нельзя, но без Харри "Шпорам" будет просто невыносимо тяжело, это точно.
Кейна прямо сейчас лучший форвард не только Англии, но и пожалуй мира, идеальная "девятка", просто лучший из лучших.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100