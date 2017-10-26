Рио Фердинанд: «Кейн - талисман „Тоттенхэма“. Его некем заменить»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что «Тоттенхэм» чересчур зависим от игры нападающего Харри Кейна:

«„Шпорам“ попросту некем его заменить. Никто не забьет такое количество голов. Харри — их талисман.

Конечно, он не весь „Тоттенхэм“, не поймите меня неверно. Я не говорю, что это команда одного человека. Но чтобы выиграть чемпионат, вам нужна „девятка“, которая будет вколачивать голы. Если Кейна не будет, не представляю, кто сможет сделать это за него».

Ранее похожую мысль высказал наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

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