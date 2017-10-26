«Ливерпуль» в январе предложит 25 млн евро за Эмерсона

«Ливерпуль» в январе намерен предложить порядка 25 млн евро за защитника «Ромы» Эмерсона.

Бек был интересен главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу уже давно, «красные» наверняка попытались бы его подписать еще летом, если бы не травма крестообразных связок колена.

23-летнему игроку в «Ливерпуле» также будет предложен контракт, значительно более солидный, чем сейчас в «Роме». Договор будет рассчитан до лета 2022 года.

Ожидается, что Эмерсон вернется в строй в декабре.

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