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«Ливерпуль» в январе предложит 25 млн евро за Эмерсона

сегодня, 21:58

«Ливерпуль» в январе намерен предложить порядка 25 млн евро за защитника «Ромы» Эмерсона.

Бек был интересен главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу уже давно, «красные» наверняка попытались бы его подписать еще летом, если бы не травма крестообразных связок колена. 

23-летнему игроку в «Ливерпуле» также будет предложен контракт, значительно более солидный, чем сейчас в «Роме». Договор будет рассчитан до лета 2022 года.

Ожидается, что Эмерсон вернется в строй в декабре.

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Все комментарии
dzvinka
сегодня в 22:17
вот ток не надо с крестами кого-то тащить в конце... эт какой Эмерсон вообще?
П.С. загуглил. Левый деф с крестами и еще не ясно какой он после них. Бред, надеюсь утятина.
foxcon
сегодня в 22:09
Ливерпуль нуждается в усилении в каждой линии.
Дмитрий Аександров
сегодня в 22:07
Усиление защиты это как раз то, что нужно сейчас "Ливерпулю".
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