«Реал» ведёт переговоры с «Баварией» по трансферу Левандовски

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Испании. Как утверждает источник, мадридский «Реал» вступил в переговоры с мюнхенцами по поводу возможной покупки 29-летнего форварда по окончании текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Левандовски забил 9 мячей в 9 матчах. Ранее сообщалось, что польский нападающий попросил своих агентов работать над переходом игрока в «Реал».

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