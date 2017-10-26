«Интер» проведет зимнюю трансферную кампанию без размаха

Итальянская пресса утверждает, что «Интер» не намерен совершать громких трансферов этим январем. «Нерадзурри» должны вписаться в правила финансового фэйр-плей, кроме того правительство Китая не собирается смягчать ограничений относительно инвестиций в другие государства. Напомним, что миланским клубом нынче владеет китайская компания Suning Group.
Ожидается, что «Интер» арендует бразильского полузащитника Рамиреса, играющего в «Цзянсу Сунин» — клубе, который также принадлежит Suning Group.
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Спалетти пока хватает и нынешнего состава.
Спалетти пока хватает и нынешнего состава.
Может еще зимой и икарди убежит!
Может еще зимой и икарди убежит!