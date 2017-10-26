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«Интер» проведет зимнюю трансферную кампанию без размаха

сегодня, 10:40

Итальянская пресса утверждает, что «Интер» не намерен совершать громких трансферов этим январем. «Нерадзурри» должны вписаться в правила финансового фэйр-плей, кроме того правительство Китая не собирается смягчать ограничений относительно инвестиций в другие государства. Напомним, что миланским клубом нынче владеет китайская компания Suning Group.

Ожидается, что «Интер» арендует бразильского полузащитника Рамиреса, играющего в «Цзянсу Сунин» — клубе, который также принадлежит Suning Group.

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Все комментарии
Sadjon
сегодня в 12:02
Надо и Тейшеру оттуда забрать, пока не забыл, что такое футбол....
nikolah ответил FILL3286
сегодня в 11:59
FILL3286:
Громких трансферов ахахах да кто к ним пойдет? Может еще зимой и икарди убежит!
    матос
    сегодня в 11:30
    каков сейчас Рамирес хз конечно , но еще бы Тейшейру арендовать
    матос
    сегодня в 11:29
    в центр обороны нужен защитник , Миранда не молод и часто начал совершать ошибки , неужели Ранокьей его заменять?
    Василий 50
    сегодня в 11:27
    Если с размахом, то получится перебор.
    Спалетти пока хватает и нынешнего состава.
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 11:14
    ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ СПАЛЛ ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН
    ДАША Д
    сегодня в 11:04
    И так все суперотлично, лишь бы не ушел никто.
    FILL3286
    сегодня в 10:53
    Громких трансферов ахахах да кто к ним пойдет?
    Может еще зимой и икарди убежит!
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