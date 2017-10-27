«Бавария» приобрела 16-летнего шведского нападающего

«Бавария» подписала 16-летнего шведского нападающего «Хельсинборга» Алекса Тимосси Андерссона. При этом юный футболист пока будет продолжать выступать за «Хельсинборг» (до лета 2019 года).

«Алекс Тимосси Андерссон - очень талантливый игрок. Мы уверены, что он добьется успеха в „Баварии“. Пока он будет продолжать расти в привычной для себя обстановке, а затем присоединится к нашему клубу», — сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

«Бавария» в последнем матче Кубка Германии в серии пенальти одолела «РБ Лейпциг».

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