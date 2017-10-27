«Арсенал» нашел «нового Озила»

Полузащитник «Штутгарта» Беркан Озкан сообщил, что лондонский «Арсенал» уже 2 года следит за ним. 19-летнего Озкана сравнивают с Месутом Озилом. Игрок родился в Германии в семье турецких родителей, как и Озил. До 15 лет он выступал за немецкие сборные, но затем решил играть в национальной команде Турции.

«Мой агент ведет переговоры с „Арсеналом“. „Канониры“ следят за мной уже два года и регулярно отправляют скаутов на мои игры. Не уверен, что сейчас самое подходящее время для перехода - возможно, мне еще рановато уходить. Я хочу проявить себе в „Штутгарте“, однако в будущем надеюсь играть в „Арсенале“».

Озкан в текущем сезоне провел 1 матч в Бундеслиге.

«Арсеналу» также интересен 18-летний защитник сборной Нидерландов Матийс де Лигт.

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