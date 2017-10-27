Пюэль намерен пригласить в «Лестер» Бен Арфа

Новоиспеченный тренер «Лестера» Клод Пюэль хочет пригласить в команду хавбека ПСЖ Атема Бен Арфа, с которым наставник плодотворно работал в «Ницце». Стороны в начале октября встретились в Париже и поддерживают достаточно теплые отношения друг с другом.

Отмечается, что руководство «Лестера» не должно быть против возможного подписания Бен Арфа, хотя нужно еще договориться с ПСЖ.

30-летний Бен Арфа уже второй сезон является игроком глубокого резерва ПСЖ, а этой осенью он на поле вообще не выходил.

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