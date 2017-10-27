Ребров - в заявке «Спартака» на матч с «Ростовом»

Пресс-служба «Спартака» сообщает о том, что московский клуб отправился на матч 15-го тура РФПЛ против «Ростова».

В распоряжении главного тренера «красно-белых» Массимо Карреры будет 21 футболист, в том числе голкипер Артем Ребров, который из-за травмы не принимал участия в последних матчах. В Ростове-на-Дону Каррера не сможет рассчитывать на защитников Сальваторе Боккетти, Андрея Ещенко и Георгия Тигиева, полузащитников Романа Зобнина, Артема Тимофеева, Джано и Александра Самедова, а также нападающего Зе Луиша.

Заявка «Спартака»:

Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Николай Рассказов, Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренцо Мельгарехо, Луис Адриано, Денис Давыдов и Педро Роша.

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