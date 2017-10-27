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Ребров - в заявке «Спартака» на матч с «Ростовом»

сегодня, 17:35
РостовРостов-:-СпартакСпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Пресс-служба «Спартака» сообщает о том, что московский клуб отправился на матч 15-го тура РФПЛ против «Ростова».

В распоряжении главного тренера «красно-белых» Массимо Карреры будет 21 футболист, в том числе голкипер Артем Ребров, который из-за травмы не принимал участия в последних матчах. В Ростове-на-Дону Каррера не сможет рассчитывать на защитников Сальваторе Боккетти, Андрея Ещенко и Георгия Тигиева, полузащитников Романа Зобнина, Артема Тимофеева, Джано и Александра Самедова, а также нападающего Зе Луиша.

Заявка «Спартака»:

Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Николай Рассказов, Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренцо Мельгарехо, Луис Адриано, Денис Давыдов и Педро Роша.

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Все комментарии
Kuprin
сегодня в 18:19
Повезло Ростову, штанголиз обязательно забьет))
makkie
сегодня в 18:18
Хорошо, но Селихов пока достойно отвечает всем скептикам уверенной игрой в воротах.
Надеюсь, Саша окажется завтра в основе на матч 💪
Spartak_Rulit ответил RDeanW
сегодня в 17:59
RDeanW:
ребров при такой форме селихова надолго на лавке
Не думаю. Ребров любимчик Карреры.
RDeanW
сегодня в 17:52
ребров при такой форме селихова надолго на лавке
МапС
сегодня в 17:42
Это прекрасно! Но в основе выйдет Селихов, надеюсь. Ребров на подстраховке.
drug01
сегодня в 17:37
Главное Ребров поправился!!!!!
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