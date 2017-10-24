Ефремов: «Разговора о снятии „Химок“ с турнира из-за долгов пока не идет»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал ситуацию с финансовыми проблемами «Химок» и возможность снятия клуба с турнира из-за долгов.

«Действительно у „Химок“ существует задолженность по оплате взноса. Со своей стороны мы всегда идём клубам навстречу: в данном случае мы ждали четыре месяца, прежде чем отправить им письмо. На днях они всё же его получили. Там было указано, что согласно регламенту на клуб могут быть наложены определённые санкции, одна из которых – снятие с турнира. Однако за семь лет существования ФНЛ ни одну команду за такое нарушение мы не сняли — всегда находили компромисс, согласовывали устраивающие обе стороны графики погашения задолженности. Существовали и клубы, которые исчезали с долгами, но потом в итоге всё равно расплачивались.

Конечно, проблема есть. И нам бы хотелось, чтобы все клубы вовремя выполняли требования регламента. Однако пока речи о снятии клуба с турнира нет: идёт конструктивный диалог, мы решаем проблему».



Напомним, что недавно «Химки» сменили главного тренера команды.

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