КДК оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей за 6 желтых карточек

КДК РФС принял решение оштрафовать ЦСКА за шесть желтых карточек, которые «армейцы» получили в матче с «Зенитом». Об этом решении сообщил руководитель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц:

«По матчу ЦСКА – „Зенит“ (0:0): футболисты ЦСКА получили шесть желтых карточек, это называется неподобающее поведение команды, за что клуб оштрафован на 100 тысяч. За скандирование нецензурной лексики болельщиками – еще на 20 тысяч. За бросание бумажных лент на поле фанатами – штраф 20 тысяч рублей».

Оштрафован также был и «Зенит».

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