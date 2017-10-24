КПР обязали заплатить рекордные для мирового футбола 40 млн фунтов штрафа за нарушение ФФП

КПР признан виновным в нарушении правил финансового фэйр-плей.

По итогам сезона-2013/14 (когда команда добилась повышения в классе, а после провела последний на данный момент сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии) «обручи» остались в большом минусе, а руководство клуба решило скрыть 60 млн фунтов задолженностей по кредитам.

За данные нарушения клубу придется заплатить самый большой штраф в истории футбола - 40 млн фунтов.

Напомним, что в нарушении ФФП многие также подозревают ПСЖ.

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