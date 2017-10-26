Расходы Подмосковья на ЧМ-2018 увеличились на 137 млн рублей

Власти Московской области приняли решение увеличить расходы на организацию чемпионата мира на 137 млн рублей. Ремарка была внесена в закон «О бюджете Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

На объектах с массовым пребыванием людей планируется установить металлоискатели. Остальные деньги уйдут на ремонт тренировочных площадок.

Ранее власти Московской области планировали выделить 4,1 млрд руб на мероприятия по подготовке региона к проведению ЧМ-2018.

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что общие расходы на мундиаль составят порядка 360 млрд рублей.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте