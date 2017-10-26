«Зенит» оштрафован на 100 тыс. рублей за сжигание фанатами символики ЦСКА

Во время матча 14-го тура РФПЛ ЦСКА - «Зенит» болельщики гостей принялись сжигать атрибутику «армейцев». Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать питерцев за поведение фанатов. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц:

«По матчу ЦСКА - „Зенит“ (0:0): болельщики петербургской команды скандировали оскорбительные выражения, за что клуб оштрафован на 30 тысяч. Также фанаты зажгли шесть пиротехнических изделий, за это штраф 60 тысяч. Еще они сжигали атрибутику ЦСКА - это называется неправомерные действие болельщиков, направленные на возбуждение вражды Это уже второе нарушение в сезоне, за что штраф 100 тысяч».

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