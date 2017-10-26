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«Зенит» оштрафован на 100 тыс. рублей за сжигание фанатами символики ЦСКА

сегодня, 16:04
ЦСКАЦСКА0 : 0ЗенитЗенитМатч завершен

Во время матча 14-го тура РФПЛ ЦСКА - «Зенит» болельщики гостей принялись сжигать атрибутику «армейцев». Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать питерцев за поведение фанатов. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц:

«По матчу ЦСКА - „Зенит“ (0:0):  болельщики петербургской команды скандировали оскорбительные выражения, за что клуб оштрафован на 30 тысяч. Также фанаты зажгли шесть пиротехнических изделий, за это штраф 60 тысяч. Еще они сжигали атрибутику ЦСКА - это называется неправомерные действие болельщиков, направленные на возбуждение вражды Это уже второе нарушение в сезоне, за что штраф 100 тысяч».

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Все комментарии
kastites
сегодня в 16:30
Очередные поборы РФС
Miaf
сегодня в 16:27
ничего удивительного , это же Сине-бело-лазурные
Олег Борткевич
сегодня в 16:26
Интересно, а куда эти деньги идут?
Санчо Панса
сегодня в 16:24
Что вполне логично! Зачем уподобляться мясным? Это любят делать болельщики Спартака, в основном, за что потом их любимый клуб и лично Федун платят)
tesch
сегодня в 16:20
Ждем всех высказавшихся в теме сжигания атрибутики Спартак Нальчик)
Смитерс
сегодня в 16:19
переживёшь
Алсидес Гиджиев
сегодня в 16:18
Сказ о том, как лепшие друзья кони и бакланы вдрызг разо*рались
Беренгар ответил Смитерс
сегодня в 16:16
Смитерс:
совсем опутились лазурные... сжигают самостоятельно закупленную атрибутику соперника... это уже край низости.
Ты б ник что ли сменил...называться в честь персонажа-гея из Симпсонов как минимум странно :D
Смитерс
сегодня в 16:15
совсем опутились лазурные... сжигают самостоятельно закупленную атрибутику соперника... это уже край низости.
Беренгар
сегодня в 16:14
Фаны Зенита и Цска друзья, это делали провокаторы!
FanParovoz
сегодня в 16:11
Да за это доплачивать нужно
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:11
А КОНИКИ ИГОРЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГОЙ ЗАКИДАЛИ И БЕЗ НАКАЗАНИЯ ОСТАЛИСЬ ?
Т.Е. КДК ПОДДЕРЖИВАЕТ ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ИГРОКУ СБОРНОЙ ?
Spartak_Rulit
сегодня в 16:10
Мне кажется на этой ветке мы не увидим Артемона)
Don trambon
сегодня в 16:09
Сколько там болел у зенита? 15 млн говорите?) Ну я не против если все они сожгут атрибутику ЦСКА (предварительно купив её в оф. магазине), глядишь и гынер обогатиться и купит на радостях пару аргов.
Альфи
сегодня в 16:09
...как слону дробина... нашли тоже преступление, не на балет же пришли, что бы сидеть и молча аплодировать...
Казанский
сегодня в 16:09
Где же миротворец Артемка в это время был?((Неужели в текстовой трансляции на Соккере?
ROMA DROGBA
сегодня в 16:08
А коней бы за такое наградили...
FILL3286
сегодня в 16:08
Гинер снова отмазался,а для леши это фантики!
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