«Бетис» будет располагать рекордным бюджетом во время зимнего трансферного окна

По информации испанских источников, руководство «Бетиса» выделит Кике Сетьену 100 млн евро на зимние трансферы.

Сообщается, что за последний год клуб получил рекордный доход с продажи телевизионных прав, реализации билетов и трансферов игроков. Кроме того, «Бетис» в скором времени заключит контракт с новым спонсором и получит от «Фиорентины» 11 млн евро за трансфер защитника Хермана Пеццельи.

Напомним, что этим летом в «Бетис» перешел полузащитник «Зенита» Хави Гарсия.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте