Жабченко: «Когда „Заря“ на подъёме, ей даже „Шахтер“ и „Динамо“ нипочём»

Экс-полузащитник донецкого «Шахтера» Игорь Жабченко назвал клубы, которые, на его взгляд, будут вести борьбу за бронзовые медали чемпионата Украины в нынешнем сезоне:

«Я думаю, что за третье место поборются три клуба - „Олимпик“, „Ворскла“ и „Заря“. Кто именно возьмет бронзу, определится в очных встречах. Особое почтение вызывает спурт „Олимпика“. Я, честно говоря, от команды Романа Санжара такого не ожидал. Однако, при всем уважении к этому клубу, „Заря“ и „Ворскла“ посильнее и имеют больше шансов оказаться на третьей строчке в чемпионате.

Для „Зари“, очевидно, важно успешно играть в Лиге Европы. Это придает луганчанам энергию и желание биться за очки в чемпионате Украины. Когда „Заря“ на подъеме, ей даже „Шахтер“ и „Динамо“ нипочем».

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