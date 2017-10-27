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Ван Бронкхорст: «Куман - идеальный кандидат на пост главного тренера сборной Нидерландов»

сегодня, 20:10

Главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст считает, что Королевскому футбольному союзу Нидерландов стоит назначить Рональда Кумана, который недавно был уволен из «Эвертона», на пост главного тренера национальной команды:  

«Считаю Кумана идеальным кандидатом на пост главного тренера сборной Нидерландов.

На прошлой неделе я контактировал с Рональдом. Никогда не бывает приятно, когда тренер теряет работу.

Думаю, что Кумана давно считали основным кандидатом на пост главного тренера сборной. Теперь этого хотят обе стороны. Должны хотеть. Такое назначение стало бы фантастической работой для Кумана».

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
сегодня в 20:55
АПЛ точно не для него.
В сборной же у Кумана может и получиться.
ДСА
сегодня в 20:47
Очередной тренерский бездарь.
фанат джигурды
сегодня в 20:31
Сергей Мавроди- идеальный претендент на пост главного тренера Зенита С-Пб.
ст_прапорщик
сегодня в 20:27
получается апельсины хуже ирисок, раз им Рони нужон!?!?
Гус Пойет
сегодня в 20:21
Сомнительный вариант
Роман Романов
сегодня в 20:14
Да...уж
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