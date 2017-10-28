СМИ: «Моуриньо звонил Пересу, чтобы сообщить, что МЮ отказался от идеи приобретения Бэйла»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, судя по всему, разуверился в том, что вингер «Реала» Гарет Бэйл способен вернуться на мировой уровень игры, который он демонстрировал ранее.

По слухам, «Особенный» не верит в то, что валлиец, которым МЮ активно интересовался минувшим летом, сможет избегать травм в будущем. По информации СМИ, португальский специалист звонил президенту «Реала» Флорентино Пересу, чтобы сообщить о том, что «красные дьяволы» не будут пытаться подписать Бэйла. Перес, тем не менее, планирует продать вингера.

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