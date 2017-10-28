СМИ: «Моуриньо звонил Пересу, чтобы сообщить, что МЮ отказался от идеи приобретения Бэйла»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, судя по всему, разуверился в том, что вингер «Реала» Гарет Бэйл способен вернуться на мировой уровень игры, который он демонстрировал ранее.
По слухам, «Особенный» не верит в то, что валлиец, которым МЮ активно интересовался минувшим летом, сможет избегать травм в будущем. По информации СМИ, португальский специалист звонил президенту «Реала» Флорентино Пересу, чтобы сообщить о том, что «красные дьяволы» не будут пытаться подписать Бэйла. Перес, тем не менее, планирует продать вингера.
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Эти звонки, о которых узнают все, дешевые понты.
Эти звонки, о которых узнают все, дешевые понты.
А может сразу и Эриксона ещё прикупит!
У МЮ то проблем с финансами нет,могут себе многое позволить и наконец-то продать тот баласт,который ещё остался со времён ван Гала.
А может сразу и Эриксона ещё прикупит!
У МЮ то проблем с финансами нет,могут себе многое позволить и наконец-то продать тот баласт,который ещё остался со времён ван Гала.
Всё один к одному. И вишенка на торте - "Особенный".
И плакать и смеяться)
Всё один к одному. И вишенка на торте - "Особенный".
И плакать и смеяться)