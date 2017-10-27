Ройс может сменить «Боруссию» на «Милан»

Вингер дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, продолжающий восстанавливаться после частичного разрыва крестообразных связок колена, пока так и не договорился с клубом о продлении контракта.

Напомним, нынешнее трудовое соглашение между игроком и «шмелями» рассчитано до 2019 года, но СМИ считают, что Ройс может вскоре сменить клубную прописку.

По слухам, немец может перебраться в «Милан». Отмечается, что на решение Ройса пополнить ряды «россонери» может повлиять спонсор игрока - компания Puma, которая в ближайшем будущем начнет поставлять экипировку итальянскому клубу.

Ранее сообщалось, что в услугах Марко также заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте