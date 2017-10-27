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Ройс может сменить «Боруссию» на «Милан»

сегодня, 20:42

Вингер дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, продолжающий восстанавливаться после частичного разрыва крестообразных связок колена, пока так и не договорился с клубом о продлении контракта.

Напомним, нынешнее трудовое соглашение между игроком и «шмелями» рассчитано до 2019 года, но СМИ считают, что Ройс может вскоре сменить клубную прописку.

По слухам, немец может перебраться в «Милан». Отмечается, что на решение Ройса пополнить ряды «россонери» может повлиять спонсор игрока - компания Puma, которая в ближайшем будущем начнет поставлять экипировку итальянскому клубу.

Ранее сообщалось, что в услугах Марко также заинтересован «Манчестер Юнайтед».

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Горожане
сегодня в 21:17
В Италии, его окончательно до ломают.
Serge Boykov
сегодня в 21:06
Если ди Мария и Ройс пополнят Милан,то может и начнёт клуб возраждаться! Пока какие трансферы Милан делал,это пустая трата денег!
Василий 50
сегодня в 20:50
Обилие слухов из стана "Милана" вызывает только усмешку.
AlexanderP622
сегодня в 20:43
МЮ он не нужен точно.
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