Доннарумма: «Мой уровень гораздо ниже, чем у Буффона, Нойера, Куртуа, Льориса и Де Хеа»

Голкипер «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, один из самых перспективных футболистов мира рассказал, с кого он берет пример:

«Буффон - это история футбола, как на поле, так и за его пределами. Он всегда спокоен во время игр. Он хочет играть в каждом матче. Он очень серьезно относится к тренировкам, я вижу это в расположении сборной: он последний, кто покидает тренажерный зал, и первый, кто выходит на поле.

Кроме Буффона, есть много и других голкиперов, которыми я восхищаюсь - Нойер, Куртуа, Льорис и Де Хеа. Мой уровень гораздо, гораздо ниже, чем у этих ребят».

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