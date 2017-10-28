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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 14 тур
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Германия. Бундеслига 2017/2018, 10 тур
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д
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Испания. Примера 2017/2018, 10 тур
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21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона
Италия. Серия А 2017/2018, 11 тур
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21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья
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Доннарумма: «Мой уровень гораздо ниже, чем у Буффона, Нойера, Куртуа, Льориса и Де Хеа»

сегодня, 12:56

Голкипер «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, один из самых перспективных футболистов мира рассказал, с кого он берет пример:

«Буффон - это история футбола, как на поле, так и за его пределами. Он всегда спокоен во время игр. Он хочет играть в каждом матче. Он очень серьезно относится к тренировкам, я вижу это в расположении сборной: он последний, кто покидает тренажерный зал, и первый, кто выходит на поле.

Кроме Буффона, есть много и других голкиперов, которыми я восхищаюсь - Нойер, Куртуа, Льорис и Де Хеа. Мой уровень гораздо, гораздо ниже, чем у этих ребят».

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Fuad Samedzadeh
сегодня в 14:01
А вот Селихов,Акинфеев,Лунев,Габулов,Лодыгин так не думают.
KnowSoccer
сегодня в 13:21
"...он последний, кто покидает тренажерный зал, и первый, кто выходит на поле" - все, что нужно знать, чтобы стать великим профессионалом и звездной, как Буффон. Это вообще везде по жизни, только трудом зарабатывается успех!
А тем, кому повезло, также может в жизни в последствии не повезти!
Дядяслава
сегодня в 13:21
во во летом гнать в шею. и долги покрывать.
вoлгoдoн
сегодня в 13:00
Многих упомянул. Вальдеса только забыл.Который немножко выше.
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