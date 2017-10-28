Филиппо Индзаги: «„Милану“ нужно немного времени»

Бывший главный тренер «Милана» Филиппо Индзаги считает, что нынешней миланской команде не хватает немного терпения.



«Будучи вне клуба, сложно сказать, чего не хватает „Милану“. На мой взгляд, команда успешно пережила глобальную перестройку и теперь ей нужно дать немного времени. Понятно, что в Италии не привыкли быть терпеливыми с главными тренерами, но надеюсь, что Винченцо Монтелле дадут немного времени».



Ранее сообщалось, что бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони намерен обратно выкупить клуб.

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