Шервуд: «Если бы я строил клуб, то взял бы тренером Почеттино, а не Моуриньо»

Бывший наставник «Тоттенхэма» Тим Шервуд признался, что он бы пригласил на пост главного тренера своего клуба рулевого «шпор» Маурисио Почеттино, а не наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо:

«Кого бы я хотел видеть на посту главного тренера команды, будь я ее управленцем? Тут все зависит от бюджета, от того, какой футбол я хочу видеть в исполнении команды. Если бы я строил клуб, то взял бы Почеттино. Думаю, он проделал фантастическую работу в „Тоттенхэме“.

Он обращает внимание на молодых игроков, с радостью привлекает их в основную команду. Он знает, чего хочет.

С другой стороны, если вы хотите, чтобы ваша команда начала сходу побеждать, то нужно звать серийного победителя - Моуриньо. Но это вам недешево встанет. Он быстро будет тратить ваши деньги, но стоит отметить, что будет тратить их с умом.

Лично я бы предпочел строить команду и выбрал бы Почеттино».

Напомним, что сегодня МЮ и «Тоттенхэм» сыграют в рамках 10-го тура АПЛ. Гостям не поможет нападающий Харри Кейн.

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