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Бонуччи дисквалифицирован на 2 матча и пропустит игру с «Ювентусом»

сегодня, 19:33

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи получил две игры дисквалификации за удар локтем по лицу защитника «Дженоа» Алеандро Рози во время вчерашнего матча (0:0). По итогам этого эпизода Бонуччи увидел перед собой прямую красную карточку, однако дисциплинарный комитет решил добавить игроку еще один матч бана, расценив его действия как серьезное неспортивное поведение.

Таким образом, Бонуччи пропустит не только выездную игру с «Кьево», но и домашний поединок с «Ювентусом».

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Все комментарии
Великий Князь ответил киэнджин
сегодня в 20:15
киэнджин:
ну спецом по ювентийски..
    киэнджин
    сегодня в 19:51
    ну спецом по ювентийски..
    BESTjuventus10
    сегодня в 19:47
    боня зассал и все сделал для того чтобы не играть с Юве)
    Ystavshiy
    сегодня в 19:45
    Решил не играть против бывшего клуба :)
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