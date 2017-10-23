Бонуччи дисквалифицирован на 2 матча и пропустит игру с «Ювентусом»

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи получил две игры дисквалификации за удар локтем по лицу защитника «Дженоа» Алеандро Рози во время вчерашнего матча (0:0). По итогам этого эпизода Бонуччи увидел перед собой прямую красную карточку, однако дисциплинарный комитет решил добавить игроку еще один матч бана, расценив его действия как серьезное неспортивное поведение.

Таким образом, Бонуччи пропустит не только выездную игру с «Кьево», но и домашний поединок с «Ювентусом».

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