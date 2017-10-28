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Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Миланом»

сегодня, 20:54
МиланМилан0 : 2ЮвентусЮвентусМатч завершен

В центральном поединке 11-го тура Серии А «Ювентус» обыграл «Милан» благодаря дублю Гонсало Игуаина. Эти мячи стали 100-м и 101-м для аргентинца в чемпионате Италии.

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Милан» – «Ювентус» – 0:2 (0:1)
Голы:  Игуаин 22, Игуаин 62.

«Милан»: Доннарумма, Сапата, Романьоли, Родригес, Абате (Локателли 60), Кессье, Билья (Антонелли 61), Борини, Сусо, Чалханоглу (Силва 76), Калинич. 
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер (Барцальи 64), Ругани, Кьеллини, Асамоа (Сандро 68), Хедира (Матюиди 81), Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Кессье 31, Сапата 90+2.

Судья: Паоло Валери.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Чемпионский клык 2 ответил Klose_Miro
сегодня в 21:41
Klose_Miro:
Кессье: «„Ювентус“ — восхитительный коллектив, но и мы не лыком шиты» Клыком вы сшиты))аххаахах
Воистину клыком. Дважды.
Великий Князь ответил Klose_Miro
сегодня в 21:41
Klose_Miro:
Кессье: «„Ювентус“ — восхитительный коллектив, но и мы не лыком шиты» Клыком вы сшиты))аххаахах
Вот что значит фраза, -"Всё что вы скажете может быть использовано против вас"))
Лично я не люблю когда игроки много болтают перед игрой.
Брулин
сегодня в 21:41
Увольте уже Монтеллу,игры вообще нет поставленной.
05 dag ответил Gandalf The Grey
сегодня в 21:40
Gandalf The Grey:
Системы нет! Есть просто набор игроков. Многие играют ниже своих возможностей. Когда футболист деградирует - всегда вина тренера! С Локателли да Калабриями Монтелла справлялся бодро, но с Бонуччи и Калиничем проявился его истинный уровень. Второй Михайлович или Пиоли. Хороший специалист для маленьких клубов.
Так и я про то же ! Одно дело тренировать или играть за Аталанту , Сампдорию ,Фиорентину, Интер и совсем другое Милан , Юве и т.д .. так как и у ширинко , дель Нери и т.п., у Монтеллы нет такого менталитета .
Великий Князь ответил DJIIN
сегодня в 21:40
DJIIN:
Ожидаемо не засадили Бабке...Соперник со времен Моджи давно канул в лету...
зато бабка знатно отстрапонила джинов.
Аха-ха)
Klose_Miro
сегодня в 21:39
Кессье: «„Ювентус“ — восхитительный коллектив, но и мы не лыком шиты»

Клыком вы сшиты))аххаахах
Адвокат 76
сегодня в 21:39
Ювентус с победой!
Klose_Miro
сегодня в 21:37
Ювентус с победой!
Хотя здесь даже сомневатся не приходилось.
Великий Князь ответил Captain Paolo
сегодня в 21:36
Captain Paolo:
Да за молодёжку играет. Говорят не плохо себя зарекомендовал.
спс за инфу
Позор итальянского футбола
сегодня в 21:36
я думаю, что болелы Милана рады этому поражению. Так быстрее уволят Монтелу.
donbeter
сегодня в 21:35
Монтеле пора уходить! не то чтобы он плохой тренер, но Милан не его клуб видимо. Кто знает куда делся Менез?неужели лечится еще?
Klose_Miro
сегодня в 21:35
Китайцы, бегите обратно к Лотито, и просите его чтобы зимой сжалился, и миллионов эдак за 5, Билью забрал обратно. Клаудио человек добрый, понимающий, да и нам подмена Лейве не помешает))
Captain Paolo ответил Великий Князь
сегодня в 21:34
Да за молодёжку играет. Говорят не плохо себя зарекомендовал.
DJIIN
сегодня в 21:34
Ожидаемо не засадили Бабке...Соперник со времен Моджи давно канул в лету...
Gandalf The Grey ответил 05 dag
сегодня в 21:34
05 dag:
Здорова . Ты про ВАбанка и валерошку ? Так это тролли возможно даже наши развлекаются ! Потому что ничего хорошего в игре Милана просто нет ....
Системы нет! Есть просто набор игроков. Многие играют ниже своих возможностей. Когда футболист деградирует - всегда вина тренера! С Локателли да Калабриями Монтелла справлялся бодро, но с Бонуччи и Калиничем проявился его истинный уровень. Второй Михайлович или Пиоли. Хороший специалист для маленьких клубов.
Fuad Samedzadeh
сегодня в 21:34
Юве с победой,посмотрел игру.Миланезе не в обиду,ну защита никакая у вас.
Lazio-Kiev ответил Великий Князь
сегодня в 21:34
Великий Князь:
По-другому и быть не могло. Привет, Вован!
Будь здрав, Константин! Поменяй Милан тренера перед игрой , я бы не был так категоричен! Состав там приличный!
Великий Князь ответил Lazio-Kiev
сегодня в 21:31
Lazio-Kiev:
Мой прогноз сбылся?)
По-другому и быть не могло.
Привет, Вован!
Lazio-Kiev ответил juvenale
сегодня в 21:30
juvenale:
Всех бьянконери с победой!!!!Думал будет намного тяжелее,но выиграли довольно легко.Толстый забил два классных гола,давненько он так не играл.Ну и китайские болельщики порадовали хореографией,реально прикольно стебанули И я говорил что Монтелла довольно средний тренер,а тут писали что это главная надежда итальянского тренерского цеха)
Мой прогноз сбылся?)
05 dag ответил Горбатого могила исправит
сегодня в 21:29
Горбатого могила исправит:
Раньше думал что это мусорщик, но теперь не уверен ))) полно миланских ботов которые на полном серьезе визжат о скудетто, как будто узкоглазые им накупили настоящих звезд а не второсортного дюрьма )))
У них неполохой состав. Чердак сегодня загнался . Например Родригес абсолютно топовый ЛЗ . Бонуччи тоже , пусть я его всегда считал слабее Барца и Кьеллини , но это сильный защитник. Калинич очень добротный нап и т.д.. Дело в башке . Они просто сейчас середняки , как и мы были пока за тренерский мостик не встал капитан и не вправил эти самые мозги. Им нужен кто-то типо Конте , который расскажет, что такое Милан и как за него играть ...
Великий Князь ответил Captain Paolo
сегодня в 21:28
Captain Paolo:
Кессье единственный игрок который достоин носить майку Милана. Доннарумму продать надо, пока за него хоть что-то готовы дать. Вообщем весь состав Милана надо разогнать вместе с тренером. Надоело каждый матч надеется, что вот вот мы вернёмся, но получается нааборот. Форца Милан!!! Форца титулованный клуб мира!!!
На трибунах показали Мальдини с сыном.
Малой его в Милане играет?
Горбатого могила исправит ответил Captain Paolo
сегодня в 21:25
Captain Paolo:
Кессье единственный игрок который достоин носить майку Милана. Доннарумму продать надо, пока за него хоть что-то готовы дать. Вообщем весь состав Милана надо разогнать вместе с тренером. Надоело каждый матч надеется, что вот вот мы вернёмся, но получается нааборот. Форца Милан!!! Форца титулованный клуб мира!!!
    Великий Князь ответил Roy Harper
    сегодня в 21:25
    Roy Harper:
    нужен папа Карло...
    и новое полено)
    Roy Harper
    сегодня в 21:23
    нужен папа Карло...
    Milan199675
    сегодня в 21:23
    На что потратили 220 лямов не понятно, состав хуже прошлого года.
    Горбатого могила исправит ответил 05 dag
    сегодня в 21:22
    05 dag:
    Здорова . Ты про ВАбанка и валерошку ? Так это тролли возможно даже наши развлекаются ! Потому что ничего хорошего в игре Милана просто нет ....
    Раньше думал что это мусорщик, но теперь не уверен ))) полно миланских ботов которые на полном серьезе визжат о скудетто, как будто узкоглазые им накупили настоящих звезд а не второсортного дюрьма )))
    Великий Князь
    сегодня в 21:20
    Приятно, когда даже каталонские гейши ползут к нам на поклон.
    05 dag ответил Gandalf The Grey
    сегодня в 21:19
    Gandalf The Grey:
    Любовь к кальчо невозможна без любви к великой команде Барези и Мальдини. Всегда ставил Милан выше остальных наших соперников, но теперь не сдержусь. Извиняйте старика. Количество грязи, вылитое псевдоболельщиками россонери на другие команды после прихода китайских денег, достойно разве что поведения их неуважаемых кузенов. Стыд и позор вам. Теперь кушайте большой ложкой. Итальянский клуб с экономной победой над азиатским борцом за ТОП-10. Спокойно, солидно, могли прибавить в любой момент. Рад что толстячок оживает, к решающим матчам зимой-весной должен разогнаться. Работаем дальше, братва. И не обольщаемся. Терять очки больше нельзя. Пока Наполи не подсел физически, они стоят десятка таких "вернувшихся миланов". Отставание смерти подобно!
    Здорова . Ты про ВАбанка и валерошку ? Так это тролли возможно даже наши развлекаются ! Потому что ничего хорошего в игре Милана просто нет ....
    Captain Paolo
    сегодня в 21:17
    Кессье единственный игрок который достоин носить майку Милана. Доннарумму продать надо, пока за него хоть что-то готовы дать. Вообщем весь состав Милана надо разогнать вместе с тренером. Надоело каждый матч надеется, что вот вот мы вернёмся, но получается нааборот.

    Форца Милан!!!
    Форца титулованный клуб мира!!!
    ШИКАРНЫЙ ЕВРЕЙ ВЕРХОМ НА мусульманине
    сегодня в 21:15
    отскок. мадридский князек доволен
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