Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Миланом»

В центральном поединке 11-го тура Серии А «Ювентус» обыграл «Милан» благодаря дублю Гонсало Игуаина. Эти мячи стали 100-м и 101-м для аргентинца в чемпионате Италии.
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Милан» – «Ювентус» – 0:2 (0:1)
Голы: Игуаин 22, Игуаин 62.
«Милан»: Доннарумма, Сапата, Романьоли, Родригес, Абате (Локателли 60), Кессье, Билья (Антонелли 61), Борини, Сусо, Чалханоглу (Силва 76), Калинич.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер (Барцальи 64), Ругани, Кьеллини, Асамоа (Сандро 68), Хедира (Матюиди 81), Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
Предупреждения: Кессье 31, Сапата 90+2.
Судья: Паоло Валери.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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победу для ювентуса сделал судья. этот состав способен громить реал и манчестер. Во всем виноват один монтело. Скоро прийдет хороший тренер Анчелотте Конте Гвардиола и тогда будим как боги.
победу для ювентуса сделал судья. этот состав способен громить реал и манчестер. Во всем виноват один монтело. Скоро прийдет хороший тренер Анчелотте Конте Гвардиола и тогда будим как боги.