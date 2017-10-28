Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Миланом»

В центральном поединке 11-го тура Серии А «Ювентус» обыграл «Милан» благодаря дублю Гонсало Игуаина. Эти мячи стали 100-м и 101-м для аргентинца в чемпионате Италии.

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Милан» – «Ювентус» – 0:2 (0:1)

Голы: Игуаин 22, Игуаин 62.

«Милан»: Доннарумма, Сапата, Романьоли, Родригес, Абате (Локателли 60), Кессье, Билья (Антонелли 61), Борини, Сусо, Чалханоглу (Силва 76), Калинич.

Главный тренер: Винченцо Монтелла.

«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер (Барцальи 64), Ругани, Кьеллини, Асамоа (Сандро 68), Хедира (Матюиди 81), Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Кессье 31, Сапата 90+2.

Судья: Паоло Валери.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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