Арп стал первым игроком 2000-х годов рождения, забившим гол в Бундеслиге

Нападающий «Гамбурга» Янн-Фите Арп стал первым игроком, родившимся в новом тысячелетии, которому удалось забить мяч в Бундеслиге. Тем не менее, гол юноши в ворота «Герты» не помог его команде завоевать хотя бы ничью. Видеозапись взятия ворот вы можете увидеть здесь.

Напомним, что Арп только месяц назад дебютировал в высшем немецком дивизионе.

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