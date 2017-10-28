Арп стал первым игроком 2000-х годов рождения, забившим гол в Бундеслиге

Нападающий «Гамбурга» Янн-Фите Арп стал первым игроком, родившимся в новом тысячелетии, которому удалось забить мяч в Бундеслиге. Тем не менее, гол юноши в ворота «Герты» не помог его команде завоевать хотя бы ничью. Видеозапись взятия ворот вы можете увидеть здесь.
Напомним, что Арп только месяц назад дебютировал в высшем немецком дивизионе.
Erstes Bundesliga-Tor für Fiete! Jetzt ist Feuer drin! #nurderHSV #bscHSV pic.twitter.com/Rl3SvvwvHQ— Hamburger SV (@HSV) 28 октября 2017 г.
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Задумайтесь, барсуки............задумайтесь.
Задумайтесь, барсуки............задумайтесь.