Бубнов: «„Спартаку“ по-прежнему не хватает класса и надёжности в обороне»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал потерю очков «Спартаком» в матче 15-го тура РФПЛ против «Ростова» - 2:2:

«Почему вновь не удалось удержать победный счёт? Причин несколько. „Красно-белые“ провели два разных по интенсивности тайма – по-хорошему агрессивный первый и несколько сонный второй. Они, безусловно, держали в голове предстоящий решающий матч группового этапа Лиги чемпионов с „Севильей“ и, исходя из развития событий, рассчитывали добиться победы в полуэкономном режиме. На деле, безусловно, нужно было идти вперед – забивать третий. Но складывалось полное впечатление, что, ведя в счете, гости контролируют ход встречи. „Ростов“ убаюкал „Спартак“ и воспользовался своим фирменным оружием – стандартным положением.

На развитие событий повлияла замена Луиса Адриано в перерыве. Бразилец был активен, сделал отличную результативную скидку на Глушакова. Без Адриано впереди стало меньше остроты: форвард нагнетал ее как своим присутствием на острие, так и смещаясь вглубь и раздавая обостряющие передачи. Также сказались вынужденные изменения в составе. Вновь не с лучшей стороны зарекомендовал себя новичок Петкович. С его появлением снижается как атакующий потенциал команды, так и ее надежность в задней линии. Из-за лимита в старте вышел молодой Бакаев, который провел неплохой для себя матч, но все еще не совсем идеально вписан в командные схемы.

Ну, и главное – „Спартаку“ по-прежнему не хватает класса и надежности в обороне, чтобы удерживать минимальное преимущество даже в тех случаях, когда перед ним не ставятся задачи повышенной трудности. В преддверии матча в Севилье – это тревожный признак. Впрочем, в Лиге чемпионов настрой команды Карреры должен быть ровно заряженным на протяжении всех 90 минут. А в чемпионате, увы, для „Спартака“, вновь не удалось воспользоваться потерями конкурентов».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте