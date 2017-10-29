Вальверде: «В „Барселоне“ играет лучший игрок в мире. Мы счастливчики!»

После победы над «Атлетиком» в 10-м туре Ла Лиги главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил весомый вклад Лионеля Месси в успех команды:

«Месси мог забивать еще, если бы не помешала штанга, но он все равно выступил невероятно. Лионель способен решить исход поединка в любой момент. Это был эффектный гол.

У нас играет лучший игрок в мире. Мы счастливчики!

„Атлетико“ доставил нам немало проблем. А сложные игры завершать победой особенно важно».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте