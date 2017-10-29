Бенитес: «Англичанину проще возглавить сборную, чем один из топ-6 клубов АПЛ»

Наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес считает, что английскому специалисту проще получить работу в сборной, чем у руля лучших клубов Англии:

«Тренировать сборную Англии — задача непростая, но эту работу получить проще, когда ты англичанин. Выбирают одного из четырех-пяти английских кандидатов.

С топ-6 клубами вопрос стоит иначе. Иностранные инвесторы тратят много денег и выбирают всё самое лучшее. Им не нужен английский наставник, им нужен лучший наставник».

Ранее Бенитес вспоминал о своей работе в Италии.

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