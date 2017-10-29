Президент «Нанта»: «Я почти купил Левандовски 10 лет назад»

Президент «Нанта» Вальдемар Кита признался, что десять лет назад он был близок к покупке нападающего Роберта Левандовски, который на тот момент выступал за польский «Лех».

«Я почти купил Левандовски 10 лет назад. Тогда он выступал за „Лех“. Ему было 20 лет, и я решил посмотреть один из матчей с его участием. Мне понравилась игра Роберта, и я захотел его купить, спросив о цене. Мне сказали, что поляк стоит до миллиона евро, но потом они заломили цену до 5 млн. „Нант“ в то время выступал во второй лиге, для нас это было слишком дорого».

В конечном итоге Левандовски перебрался в дортмундскую «Боруссию» за 4,75 млн евро.

Сам поляк рассказывал, что он также мог оказаться в «Блэкберне», но переходу помешал вулкан.

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