Левандовски: «В этом сезоне мне очень тяжело, „Баварии“ некем подменить меня»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, получивший небольшую травму в последнем матче Бундеслиги с «Лейпцигом», посетовал на усталость, поскольку он практически все поединки играет от звонка до звонка.

«В этом сезоне мне очень тяжело. Я играл за „Баварию“ и сборную практически каждые три дня. Ни один футболист не может играть в абсолютно каждом матче все 90 минут.

На данный момент у „Баварии“ нет другого выбора. На позиции центрфорварда у нас нет больше вариантов».

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