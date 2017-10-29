Геркус: «Денисов после матча сказал, что это пипец и Фарфан - космос»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, какие настроения царили в раздевалке команды после разгрома «Зенита» (3:0).

«Беседовал с Денисовым после финального свистка. Как бы сказать интеллигентно… Денисов отметил, что у нас замечательная команда, и он очень доволен тем, как идут дела. Если не интеллигентно - сказал, что это просто пипец и Фарфан – космос. Перуанец и правда фантастический игрок, доказавший все скептикам, которые в нем сомневались. Это футболист топ-уровня.

Фарфан показал, что он настоящий воин и способен проводить подобные матчи на самом высоком уровне. Джефферсон обожает такие. За товарищей, за команду сквозь стену пробежит. И в Петербурге все в этом убедились. Полагаю, теперь ни у кого нет вопросов, кто это и зачем он здесь».

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