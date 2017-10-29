В Саудовской Аравии женщинам разрешат посещать стадионы с января 2018 года

Власти Саудовской Аравии приняли эпохальное решение. Теперь женщинам будет разрешено посещать стадионы и смотреть футбольные матчи с места событий. Решение вступит в силу с января следующего года.

В Саудовской Аравии действуют нормы шариата, при которых было запрещено совместное пребывание мужчин и женщин в таких местах, как кинотеатры и стадионы. Также в стране женщинам запрещено путешествовать и посещать доктора без сопровождения мужчины. Также существует запрет на вождение автомобилем, но с июня следующего года он будет снят.

Напомним, что сборная Саудовской Аравии представит страну на чемпионате мира в России.

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