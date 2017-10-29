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В Саудовской Аравии женщинам разрешат посещать стадионы с января 2018 года

сегодня, 23:09

Власти Саудовской Аравии приняли эпохальное решение. Теперь женщинам будет разрешено посещать стадионы и смотреть футбольные матчи с места событий. Решение вступит в силу с января следующего года.

В Саудовской Аравии действуют нормы шариата, при которых было запрещено совместное пребывание мужчин и женщин в таких местах, как кинотеатры и стадионы. Также в стране женщинам запрещено путешествовать и посещать доктора без сопровождения мужчины. Также существует запрет на вождение автомобилем, но с июня следующего года он будет снят.

Напомним, что сборная Саудовской Аравии представит страну на чемпионате мира в России.

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Все комментарии
RDeanW ответил вoлгoдoн
сегодня в 23:17
вoлгoдoн:
тебя зенит неплохо обидел я смотрю все худшее впереди)
у зенита - да) согласен) я уже попкорном запасаюсь, третья строчка еще не забронирована питером)
вoлгoдoн ответил RDeanW
сегодня в 23:15
RDeanW:
все 4 состава зенита первыми опробуют данное нововведение)
тебя зенит неплохо обидел я смотрю
все худшее впереди)
вoлгoдoн
сегодня в 23:14
Скоро можно будет многое другое)
RDeanW
сегодня в 23:14
все 4 состава зенита первыми опробуют данное нововведение)
sihafazatron
сегодня в 23:10
на футбол пусть ходят, но за руль все равно пускать не надо)
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