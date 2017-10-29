«Наполи» уверенно разобрался с «Сассуоло»

«Наполи» дома одержал победу над «Сассуоло» в матче 11-го тура чемпионата Италии.
Неаполь, стадион «Сан-Паоло»
«Наполи» - «Сассуоло» 3:1 (2:1)
Голы: Аллан 22, Кальехон 44, Мертенс 54 - Фальчинелли 41.
«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Гулям, Маджо, Кирикеш, Гамшик (Зелиньски 68), Жоржиньо, Кальехон (Рог 76), Аллан, Инсинье (Джаккерини 80), Мертенс.
Главный тренер: Маурицио Сарри.
«Сассуоло»: Консильи, Каннаваро, Пелузо, Гаццола, Ачерби, Кассата, Сенси, Политано, Маццителли (Пьерини 71), Рагуза (Миссироли 56), Фальчинелли (Скамакка 85).
Главный тренер: Кристиан Букки.
Предупреждения: Рагуза 18, Кассата 43, Зелиньски 79, Джаккерини 88.
Судья: Лука Пайретто.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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