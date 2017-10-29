Роналду могут дисквалифицировать за тычок соперника в лицо

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может получить несколько матчей дисквалификации за фол в матче 10-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (1:2).

В первом тайме во время борьбы в чужой штрафной португалец толкнул в лицо хавбека «Жироны» Пере Понсу, однако арбитр не разглядел этот эпизод. Не исключено, что эпизод рассмотрит дисциплинарный комитет Ла Лиги, который и примет окончательное решение по поводу возможной дисквалификации Роналду.

Así fue la agresión de Cristiano Ronaldo a Pere Pons que quedó impune en el Girona-Real Madrid https://t.co/rjhIbAiuzl pic.twitter.com/NjpL8pQEgC — EcoDiario.es (@elecodiario) 29 октября 2017 г.

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