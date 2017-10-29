Роналду могут дисквалифицировать за тычок соперника в лицо

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
    До ближайшего матча с "Зенитом"
    55%
    1947
    Два-три тура
    15%
    529
    Четыре-пять туров
    3%
    90
    Уйдет лидером на зимний перерыв
    23%
    822
    Затрудняюсь ответить
    4%
    153
    Всего голосов: 3541
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 2:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон
Испания. Примера 2017/2018, 10 тур
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона 2:1 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал
Италия. Серия А 2017/2018, 11 тур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 1:5 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 3:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 15 тур
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 1:1 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб ТосноТосно
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 0:3 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 4:1 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ 2017/2018, 20 тур
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 0:0 Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 1:0 Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 2:1 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб 3:3 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
Франция. Лига 1 2017/2018, 11 тур
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 2:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц
23:00 28’ Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 0:1 Логотип футбольный клуб МарсельМарсель
  • Главные новости
  • Все новости
22:42
Лунёв: «„Зенит“ всё равно станет чемпионом»71
20:50
«Краснодар» прервал свою неудачную серию, разгромив «СКА-Хабаровск»64
20:50
«Бавария» встретится с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Кубка Германии8
20:06
«Реал» проиграл «Жироне»408
18:53
«Наполи» уверенно разобрался с «Сассуоло»14
23:30
Начо: «Восемь очков нелегко отыграть, но мы - „Реал“»0
23:19
Гарин: «Сёмин снова доказал, что он Тренер с большой буквы»0
23:17
Синицын: «Не скажу, что у „Краснодара“ был совсем уж кризис»0
23:09
В Саудовской Аравии женщинам разрешат посещать стадионы с января 2018 года5
23:09
Перейра: «Всегда хорошо вернуться к победам»0
22:57
Гранквист: «В чемпионате России слабых команд нет»2
22:54
ПСЖ купил Верратти по личной рекомендации эмира Катара0
22:51
Вандерсон: «Это была очень важная игра для „Краснодара“»0
22:45
Смолов: «„Краснодару“ нужно продолжать работать и двигаться дальше»»1
22:37
«Дженоа» может уволить Юрича второй раз за год0
22:28
Иско: «„Реал“ всегда возвращается»6
22:21
Жоаозиньо: «Сегодня „Краснодар“ показал характер»3
22:20
Спаллетти: «Этот состав „Интера“ может выиграть Серию А»1
22:02
Шалимов: «Кто-то сидит и ждет, когда „Краснодар“ проиграет, чтобы гадости написать»12
21:51
Лёв: «Германии будет очень сложно защитить титул чемпиона мира»3
21:40
Геркус: «Денисов после матча сказал, что это пипец и Фарфан - космос»13
21:34
Халк забил гол мощным ударом со штрафного в матче чемпионата Китая7
21:31
Поддубский: «„СКА-Хабаровск“ провалил первый тайм»1
21:25
Варан получил травму приводящей мышцы бедра3
21:23
Шалимов: «Надеюсь, что неудачная серия „Краснодара“ позади»5

Роналду могут дисквалифицировать за тычок соперника в лицо

сегодня, 22:15
ЖиронаЖирона2 : 1РеалРеалМатч завершен

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может получить несколько матчей дисквалификации за фол в матче 10-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (1:2). 

В первом тайме во время борьбы в чужой штрафной португалец толкнул в лицо хавбека «Жироны» Пере Понсу, однако арбитр не разглядел этот эпизод. Не исключено, что эпизод рассмотрит дисциплинарный комитет Ла Лиги, который и примет окончательное решение по поводу возможной дисквалификации Роналду.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Robbaggio
сегодня в 23:30
cevin cigan
Сегодня 22:22
Рону нужно по мочиться на хейтеров барсы....

И это написал один из хейтеров Барсы
3ton ответил NGY
сегодня в 23:09
Ахахах
Игровой момент ))))
Игровой момент был с Ювентусом ,где Кьеллини задел ,а может и нет лицо Роналду ... Красная
Или я ошибаюсь ? Удар был и сломан нос )))
Borusik1975
сегодня в 23:06
пожизненно ему впаять
ARMENIAN
сегодня в 23:03
да он всего-лишь прикрыл тому лицо чтобы мячик, случайно, в него не попал...
3ton
сегодня в 23:00
Я аж в голос засмеялся )))
Удар локтем в лицо Месси и кровь не увидели , а хотят ,что-то тут увидеть ))

Перес ,неси чемодан )
Agamaga ответил cevin cigan
сегодня в 22:57
    NGY ответил Strikers188
    сегодня в 22:55
    Strikers188:
    Тебас должен был дать дискву Суаресу за тычок Суареса в Лиге Чемпионов?
    Причем тут Тебас в ЛЧ...?
    правила в футболе для всех одинаково прописаны.
    ЛЧ это не шарашкина контора...там тоже такие же комитеты сидят и должны учитывать подобное поведение игроков в рамках футбольных правил.
    В тех матчах с Атлетико в ЛЧ Суарес заехал со всей мощи Хуанфрану между ног, локтем врезал Годину, что у того фингал под глазом выскочил и Ф.Луиса в лицо толнул - итог этого всего одна желтая карточка...и никакоц дисквы, как с гуся вода.! ЦИРК!

    А тут в одном игровом моменте в штрафной, где все борятся Рон цепляет рукой игрока Жироны...и все Барсуки в диком экстазе, что Португалец такой сякой...!
    Agamaga
    сегодня в 22:54
    Эта цаца думает, что ему все должны уступать и позволить забивать голы? Даже с оффсайда, иногда по два мяча за игру. А вот как это делает Месси, обыграть троих легко и закатить в уголок мастерства и тонкого дриблинга не хватит. Не идет игра у цацы, психует, толкает, пинается, царапается, что за поведение?
    x-x-x-x-x
    сегодня в 22:50
    это точно в первом тайме или автор от радости чтоб написать гадость про него поспешил. на фото четко видно 69-70 минута
    Strikers188 ответил NGY
    сегодня в 22:43
    NGY:
    Что-то я не припомню, чтобы Суареса дисквалифицировали за тычок в лицо Филиппе Луиса...! Видимо в этом сезоне Тебас получил свою долю от продажи Неймара у Барсы...! https://m.youtube.com/watch?v=zIgd8IXWJ8c
    Тебас должен был дать дискву Суаресу за тычок Суареса в Лиге Чемпионов?
    зенит юрист
    сегодня в 22:40
    такие подлянки от него не в первый раз
    sihafazatron
    сегодня в 22:39
    летом продавать его надо было пока бабки давали, теперь уже может быть поздно.
    NGY
    сегодня в 22:36
    Что-то я не припомню, чтобы Суареса дисквалифицировали за тычок в лицо Филиппе Луиса...!

    Видимо в этом сезоне Тебас получил свою долю от продажи Неймара у Барсы...!
    Тага Дага
    сегодня в 22:34
    Ну истеричка..есть истеричка
    Valerii
    сегодня в 22:33
    Он по жизни тычок, всегда говорил. И это все его способности.
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 22:32
    Ахах честно говоря без разницы)) это тело все равно на поле ничего не решает)) что есть что нет))
    cevin cigan
    сегодня в 22:29
    Как барсуки,не могут понять,что вы ........проходной двор в Лиги Чемпионов...ВАСИ????
    Vladimir808
    сегодня в 22:28
    Руки прочь от Криша!!!
    Ему все дозволено, а если нарушение, то необходимо
    корректировать правила!!!)))
    Valerii
    сегодня в 22:28
    Нафига он нужен все равно толку от него как от козла молока.
    NGY
    сегодня в 22:28
    Все борятся друг с другом, игровой момент, а тут уже о дискве речь видут. Идиотизм
    070maks
    сегодня в 22:27
      Кoроль футболa
      сегодня в 22:24
      наглец, дискву ему надо впаять
      barc-f.
      сегодня в 22:23
      Тычки игроков и судей это всё на что способен стал Роналду последние месяцы.

      Если раньше хоть замыкал и с точки не часто мазал,то теперь вообще балласт на поле полнейший.)

      Это финиш карьеры португальского замыкателя. После нового года мы не увидим его в составе Реала, либо лавка,либо аренда,это очевидная вещь.)
      cevin cigan
      сегодня в 22:22
        Wolf77785 ответил Strikers188
        сегодня в 22:21
        Strikers188:
        в первом тайме, а на скрине 69:00
        есть повторы))
        Deuced
        сегодня в 22:19
        не надо его дисквалифицировать - он и так что есть что нет на поле разницы ноль
        Брулин
        сегодня в 22:18
        Никогда не был Роналдуфилом, но такой фигни же в каждом матче навалом.
        DJIIN
        сегодня в 22:17
        да ему 5 игр бана...Аха-ха

        Все равно голы не забивает..
        ermak6848
        сегодня в 22:17
        это была борьба а мяч чего в пылу не бывает...
        Strikers188
        сегодня в 22:17
        в первом тайме, а на скрине 69:00
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100