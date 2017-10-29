«Реал» проиграл «Жироне»

В матче 10-го тура Примеры «Жирона» дома одержала победу над «Реалом», который отпустил «Барселону» на 8 пунктов.
Жирона, стадион «Мунисипал де Монтиливи».
«Жирона» - «Реал» - 2:1 (0:1)
Голы: Стуаин 54, Мансанера 58 — Иско 12.
«Жирона»: Буну, Эспиноса, Хуанпе, Муньеса, Адай, Понс, Мансанера (Кайоде 82), Гарсия (Тимор 75), Гранель, Маффео, Стуани (Мохика 88).
Главный тренер: Пабло Мачин.
«Реал»: Касилья, Варан (Начо 46), Марсело (Васкес 66), Хакими (Асенсио 66), Рамос, Кроос, Каземиро, Иско, Модрич, Бензема, Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
Предупреждения: Модрич 45, Адай 87.
Судья: Алехандро Эрнандес.
В другом матче тура «Барселона» была сильнее «Атлетика» (2:0).
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