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«Реал» проиграл «Жироне»

сегодня, 20:06
ЖиронаЖирона2 : 1РеалРеалМатч завершен

В матче 10-го тура Примеры «Жирона» дома одержала победу над «Реалом», который отпустил «Барселону» на 8 пунктов.

Жирона, стадион «Мунисипал де Монтиливи».

«Жирона» - «Реал» - 2:1 (0:1)
Голы: Стуаин 54, Мансанера 58Иско 12.

«Жирона»: Буну, Эспиноса, Хуанпе, Муньеса, Адай, Понс, Мансанера (Кайоде 82), Гарсия (Тимор 75), Гранель, Маффео, Стуани (Мохика 88).
Главный тренер: Пабло Мачин.

«Реал»: Касилья, Варан (Начо 46), Марсело (Васкес 66), Хакими (Асенсио 66), Рамос, Кроос, Каземиро, Иско, Модрич, Бензема, Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Модрич 45, Адай 87.

Судья: Алехандро Эрнандес.

В другом матче тура «Барселона» была сильнее «Атлетика» (2:0).

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Все комментарии
RussianHorse ответил Bаrsenоga
сегодня в 20:22
Bаrsenоga:
Католония > испания с победой моих независимых братьев жыронцев вместе мы построим новую европу свободную от воров бюрократов и испанских королей.
Привет, давненько тебя не было видно 🙂
Марокко лучше Кемерово ответил f-crab
сегодня в 20:22
f-crab:
А у меня ноги от плача((( Хны-хнык
плачь плачь сынок, полегчает
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
сегодня в 20:22
Каеф
Obdulio Varela
сегодня в 20:22
Удивительно, что в конкурсе прогнозов никто не влепил последние две штуки на Жирону
95-shishani-95
сегодня в 20:22
-8 теперь? Отлично!
Летучий-Голландец. ответил 95-shishani-95
сегодня в 20:22
95-shishani-95:
Позор всем, начиная с Зидана и Роналду! Зидан слишком самоуверенный, "у меня супер состав и т.д. и т.п." продал Морату, Пепе и Хамеса, и не купил никого! А эти деревья ничего не могут! Реал в этом году ничего не выиграет, кроме КЧМ, если не усилят состав! Не важно, был ли оффсайд у игрока Жироны, когда тот забивал второй гол! Реал сам виноват, полным составом! Хорошо, что не с Атлетико, Валенсией или Барсой играли, а то опозорились бы вообще!
Да ладно тебе)
У Реала сейчас спад..
Зидан все наладит скоро
волгoдoн
сегодня в 20:21
У португалолюбов неплохо возгорелось.
Valerii ответил No problem
сегодня в 20:21
No problem:
Это чистейший позор.Позор с большой буквы. Так играть могут только бараны. Жирона заслужила разгром Реала,так что Мадриду еще повезло че только 2 хапнули. Только м*дила может отправить Крооса с Лукой в защиту,и отправить Лукаса с Асенсио вперед. Слов нет. Позор Мадриду,и Зидану лично.
М дила теперь зидан ? Какой ты злой. иди лучше шишанутого укуси.
зигзаг
сегодня в 20:21
Каталония рулит!
RedDevil88 ответил Bаrsenоga
сегодня в 20:20
Bаrsenоga:
Католония > испания с победой моих независимых братьев жыронцев вместе мы построим новую европу свободную от воров бюрократов и испанских королей.
    Oleg Koner ответил Рауль и Зидан
    сегодня в 20:20
    Рауль и Зидан:
    заднеприводные глоры барсы сразу повылезали шакалы . КОгда вашу команду топтали вы где были ?
    МОЛЧАЛИ И ЖДАЛИ
    Ty4ka98 ответил NGY
    сегодня в 20:20
    NGY:
    Не имею твою привычку...! А что срыв атаки обязательно должен быть грубым...? Рукалицо...!
    Я заметил, что адекватным ты не часто становишься. Тут спору нет

    Ну, если учитывать твою логику, то Модричу - красная - за грубый срыв. А игрокам "Жироны" - по желтой.
    f-crab ответил barc-f.
    сегодня в 20:20
    barc-f.:
    Ха ха! У меня трясуться руки... от смеха)))
    А у меня ноги от плача(((
    Хны-хнык
    Пластун
    сегодня в 20:20
    Вот это номер! Однако Барса не так плоха. За что дадут ЗМ Кришу? За трофеи команды? Он сыграл выдающиеся матчи только в ЛЧ и их было 4 всего. Причём один с Баварией точно лишний, голы из метрового офсайда и скандальные решения судьи.
    vale46
    сегодня в 20:19
    Шиша ну где ты родной?
    Великий Князь
    сегодня в 20:18
      Правдин Семён
      сегодня в 20:18
      Фаны/глоры Барсы ликуют.Те же "мадридисты" стонут.А это футбол.И эти качели неизбежны.Нельзя жить на вершине-ее нужно покорять снова и снова.
      P.S.ЛЧ возьмет МанСити.
      Zyrob Sharipov ответил Zidane.5
      сегодня в 20:18
      Zidane.5:
      Жаль Жирону, ведь после отделения Каталонии, эта команда будет вынужденна играть в чемпионате Андорры. И Эспаньол тоже жаль. Это единственные приличные команды в Каталонии.
      Барса будет в апл такшо симулянтки липовые будети.сами сабой играть и ваш футбол никто и смотреть не будет.ради Барсы весь мир смотрит а мешок есть мешок где только? кашшай нужны для вас гыгы
      BARCELONA-BEST
      сегодня в 20:18
        112910415
        сегодня в 20:18
        золотой мяч - тяжёлая штука
        вручили тут одному спортсмену - он теперь играть не может
        NGY ответил Ty4ka98
        сегодня в 20:18
        Ty4ka98:
        Не нервничай, срывы были атак от "Жироны", но не столь грубые, а вот Модрич подкатом сзади - от того и желтая.
        Не имею твою привычку...!

        А что срыв атаки обязательно должен быть грубым...?

        Рукалицо...!
        alex lebedev
        сегодня в 20:17
        роналда все не отойдет от замыканий в лч. или он думает, опять прокатит побегать пару матчей в лч, позамыкать и зм в кармане? не думаю, что в этом сезоне ему такая шара подвалит.
        aventure61
        сегодня в 20:17
        Ха-Ха-Ха-Ха!!!!!!
        95-shishani-95
        сегодня в 20:16
        Позор всем, начиная с Зидана и Роналду! Зидан слишком самоуверенный, "у меня супер состав и т.д. и т.п." продал Морату, Пепе и Хамеса, и не купил никого! А эти деревья ничего не могут! Реал в этом году ничего не выиграет, кроме КЧМ, если не усилят состав!
        Не важно, был ли оффсайд у игрока Жироны, когда тот забивал второй гол! Реал сам виноват, полным составом! Хорошо, что не с Атлетико, Валенсией или Барсой играли, а то опозорились бы вообще!
        Valerii
        сегодня в 20:16
        И это не считая что в первом было 2 штанги и пендаль не поставил судья на 7 минуте за игру рукой. Счет должен быть крупнее.
        BARCELONA-BEST
        сегодня в 20:16
          Igo0rek
          сегодня в 20:16
          Где Шишанутый? ахахахаха
          3ton
          сегодня в 20:15
          Самая большая ошибка Зидана - это использовать сразу три бонуса в кубке
          одного пеналя бы хватило))н
          Летучий-Голландец. ответил Zidane.5
          сегодня в 20:15
          Zidane.5:
          Жаль Жирону, ведь после отделения Каталонии, эта команда будет вынужденна играть в чемпионате Андорры. И Эспаньол тоже жаль. Это единственные приличные команды в Каталонии.
          У тебя горит)
          Успокойся уже
          BARCELONA-BEST
          сегодня в 20:15
          Давайте минуткой молчания упомянем глоров Реала)) теперь их долго не увидишь на соккере))
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