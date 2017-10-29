ПСЖ купил Верратти по личной рекомендации эмира Катара

Полузащитник Марко Верратти был куплен ПСЖ в 2012 году, поскольку его заметил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани​. Об этом рассказал бывший спортдиректор парижан Леонардо.

«Да, это правда. Эмир сыграл важнейшую роль в этом переходе, он разбирается в футболе.

Изначально мы пытались подписать Модрича, но это оказалось невыполнимой задачей. Затем мы купили Тиаго Силву и Ибрагимовича, а вместо Модрича приобрели Верратти, так как его покупка была более реальной, чем приобретение Модрича».

Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен удвоить зарплату Верратти.

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