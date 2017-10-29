ПСЖ купил Верратти по личной рекомендации эмира Катара

Полузащитник Марко Верратти был куплен ПСЖ в 2012 году, поскольку его заметил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Об этом рассказал бывший спортдиректор парижан Леонардо.
«Да, это правда. Эмир сыграл важнейшую роль в этом переходе, он разбирается в футболе.
Изначально мы пытались подписать Модрича, но это оказалось невыполнимой задачей. Затем мы купили Тиаго Силву и Ибрагимовича, а вместо Модрича приобрели Верратти, так как его покупка была более реальной, чем приобретение Модрича».
Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен удвоить зарплату Верратти.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте