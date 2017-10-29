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    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
    До ближайшего матча с "Зенитом"
    55%
    1947
    Два-три тура
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Лебедев: «„Локомотив“ - это команда, а „Зенит“ - команда звёзд. Вот в этом вся разница»

вчера, 23:51
ЗенитЗенит0 : 3ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

Спикер госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев ответил на вопрос о том, реально ли чемпионство «Локомотива» после победы над «Зенитом» (3:0) в матче 15-го тура РФПЛ.

«Реально ли чемпионство „Локомотива“? Мне хотелось бы сейчас прокричать это на весь Московский вокзал. Но не будем забегать вперёд. „Локомотив“ проявил характер. Сёмин тактически переиграл Манчини. Выстояли первый тайм, а во втором просто порвали питерцев. Тренерский потенциал Сёмина оказался выше потенциала Манчини, несмотря на то что отдельный класс игроков „Зенита“ выше, чем у московской команды. Но „Локомотив“ — это команда, а „Зенит“ — команда звёзд. Вот в этом вся разница».

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Все комментарии
Parovoznic ответил veter852
сегодня в 00:53
veter852:
Газпром.ржу.
Рассмешил!!! Ржу в голос! ))
gracie
сегодня в 00:16
МАНЧИННИ НЕ СПИ!
gracie
сегодня в 00:15
ЕСЛИ ОН И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ БЫ В ДУМЕ РАБОТАЛИ НЕ НА ОЛИГАРХОВ И МИЛЛИАРДЕРОВ, ТО ЕГО МОЖНО БЫЛО БЫ СЛУШАТЬ!
veter852 ответил stachel
сегодня в 00:12
stachel:
Какая команда звезд?! Назовите мне кто нибудь, кто в Зените ЗВЕЗДА? Когда играли Халк, Витсель, Гарай, Дани, Аршавин, было другое дело. Но сейчас то кто?
Газпром.ржу.
вoлгoдoн
сегодня в 00:04
эксперт Лебедев...
Семин не
алкаш,алкаш Романцев)
parallels
сегодня в 00:03
Жириновский: «Какой смысл болеть за „Спартак“?»
https://www.soccer.ru/news/1017889.shtml
😄😄🐷
Казанский
вчера в 23:59
Семин и Манчини
vka1970
вчера в 23:59
Если все наши депутаты такого уровня, страна в опасности.
008Maximus
вчера в 23:58
Опять попала под бешеный поезд Анна Каренина
stachel
вчера в 23:57
Какая команда звезд?! Назовите мне кто нибудь, кто в Зените ЗВЕЗДА? Когда играли Халк, Витсель, Гарай, Дани, Аршавин, было другое дело. Но сейчас то кто?
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