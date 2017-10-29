Лебедев: «„Локомотив“ - это команда, а „Зенит“ - команда звёзд. Вот в этом вся разница»

Спикер госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев ответил на вопрос о том, реально ли чемпионство «Локомотива» после победы над «Зенитом» (3:0) в матче 15-го тура РФПЛ.

«Реально ли чемпионство „Локомотива“? Мне хотелось бы сейчас прокричать это на весь Московский вокзал. Но не будем забегать вперёд. „Локомотив“ проявил характер. Сёмин тактически переиграл Манчини. Выстояли первый тайм, а во втором просто порвали питерцев. Тренерский потенциал Сёмина оказался выше потенциала Манчини, несмотря на то что отдельный класс игроков „Зенита“ выше, чем у московской команды. Но „Локомотив“ — это команда, а „Зенит“ — команда звёзд. Вот в этом вся разница».

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