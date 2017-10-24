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    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
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Мешков рассудит «Зенит» и «Локомотив», а также другие назначения на 15-й тур РФПЛ

сегодня, 16:07

Назначены судьи и инспекторы на матчи 15-го тура чемпионата России.

27 октября (пятница)

«Арсенал» – ЦСКА: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

28 октября (суббота)

«Ростов» – «Спартак»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

29 октября (воскресенье)

«Амкар» – «Урал»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

«Динамо» – «Тосно»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

«Зенит» – «Локомотив»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Краснодар» – «СКА-Хабаровск»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

30 октября (понедельник)

«Уфа» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Алексей Борисов (Самара); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

«Ахмат» – «Анжи»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

Назначения на предыдущий тур можно посмотреть здесь.

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Все комментарии
Serg3.12
сегодня в 17:34
Карасев на отдыхе.
Мешков на заклание.
Остальные в рабочем порядке.)
RussianHorse ответил Марк Аврелий
сегодня в 17:30
Марк Аврелий:
Расскажи про Старостиных. А то аж интересно стало.
Рассказывал уже тут раз 20.
Весь материал есть в интернете, если так заинтересовало - поищи.
Брулин
сегодня в 17:23
Как я вчера и говорил. Либо Мешков, либо Вилков)))
Санчо Панса
сегодня в 17:22
Лапочкин будет судить матч с участием ЦСКА? Вы серьезно что ли) У армейцев и так не лучшие времена, а еще и спартаковский судья будет на этом матче! Мда, закулисные игры продолжаются...
cska1948 ответил RDeanW
сегодня в 17:12
RDeanW:
че-то конявые быстро отошли) их тут не должно быть после волейбола в игре с зенитом)
Болельщики СпаМа в футбольных Правилах разбираются гораздо лучше профессиональных арбитров, особенно когда речь идёт об играх ЦСКА. Вот тебя бы судьёй на игру армейцев, вот бы ты повеселился!
RDeanW ответил zenitforfun
сегодня в 17:09
zenitforfun:
Только не забывай, что в начале второго тайма судья уравнял составы удалив Анюкова)
а толку то? анюкова удалили заслуженно, шишкина - нет. локо в большинстве должен был играть
zenitforfun ответил RDeanW
сегодня в 17:08
RDeanW:
ждем https://www.youtube.com/watch?v=jIwVp7M1Z6M
Только не забывай, что в начале второго тайма судья уравнял составы удалив Анюкова)
RDeanW ответил zenitforfun
сегодня в 17:08
zenitforfun:
Да уж пора бы. Уже 15-й тур на дворе, а судьи все не тащат. За что только деньги платим?
у лунёва спроси, как не тащат))
cska1948 ответил Spartak_Rulit
сегодня в 17:08
Spartak_Rulit:
Да, судья накосячил, глупо спорить.Но больше всего возмущены Питерско -Конские болельщики , игрокам которых можно играть руками на любом участке поля)))
Вы активно обсуждаете нашу игру с Зенитом, мы вашу игру с Амкаром. Так в чём проблема?
zenitforfun ответил RDeanW
сегодня в 17:07
RDeanW:
ждем https://www.youtube.com/watch?v=jIwVp7M1Z6M
Да уж пора бы. Уже 15-й тур на дворе, а судьи все не тащат. За что только деньги платим?
RDeanW
сегодня в 17:07
че-то конявые быстро отошли) их тут не должно быть после волейбола в игре с зенитом)
RDeanW
сегодня в 17:06
ждем

Spartak_Rulit ответил cska1948
сегодня в 17:06
cska1948:
За Кукуяна не переживайте. В следующем туре ему доверят какую нибудь игру. Вот если бы он не поставил такой пенальти в ворота Амкара, то тогда для него - прощай РФПЛ.
Да, судья накосячил, глупо спорить.Но больше всего возмущены Питерско -Конские болельщики , игрокам которых можно играть руками на любом участке поля)))
zenitforfun
сегодня в 17:05
Московобад не одобрил, надо заново назначать, ипаться в телевизор
cska1948
сегодня в 17:04
За Кукуяна не переживайте. В следующем туре ему доверят какую нибудь игру. Вот если бы он не поставил такой пенальти в ворота Амкара, то тогда для него - прощай РФПЛ.
andreika20133 ответил LOpp
сегодня в 17:02
LOpp:
Мешков после работы на матчах Зенита за зарплатой приходит с мешком.
Завидный каламбур . Высота интеллекта и тонкость юмора. А главное сколько народа (Интеллектуального) восхитилось изысканностью шутки.
oligarx vasia
сегодня в 16:52
Почему нельзя сделать так,чтобы клубы узнавали кто будет судить из судьей за 15 минут до начало матча???
Spartak_Rulit
сегодня в 16:52
ну что палыч... борись, держи удар, против 2 мешков шансов практически нет(((
ДСА
сегодня в 16:50
По любому Мешков будет у кого-то неправым.
cska-78
сегодня в 16:48
Посмотрим, испортит ли Федун еще одного свистуна! В Хабаровске Галимов не повелся на нырок губастого на последних секундах :)
Конебаклан
сегодня в 16:47
АХАХАХХА!
Снова бакланов будет судить мешок!
Опять на судит как с Уралом!
ALEX26659
сегодня в 16:45
зенит и гинер узнали кому деньги переводить...
Марк Аврелий ответил RussianHorse
сегодня в 16:43
RussianHorse:
Ну все, Кукуян очко спас в субботу, теперь опять в ЛФЛ... или на Карибы)
Расскажи про Старостиных. А то аж интересно стало.
drug01
сегодня в 16:42
Только без грубых ошибок просим
RUSTY8
сегодня в 16:27
Аврора подтягивает тяжелую артиллерию, Палыч наверное, выставит резервный состав
LOpp
сегодня в 16:23
Мешков после работы на матчах Зенита за зарплатой приходит с мешком.
RussianHorse
сегодня в 16:11
Ну все, Кукуян очко спас в субботу, теперь опять в ЛФЛ... или на Карибы)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:09
СТРАННО, ЧТО КУКУЯНА ОПЯТЬ НА МАТЧ СПАРТАКА НЕ НАЗНАЧИЛИ
ОН ВРОДЕ НЕ ПЛОХО СПРАВИЛСЯ В ИГРЕ С АМКАРОМ
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