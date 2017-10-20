РФС назначил судей на матчи 1/8 финала Кубка России

Российский футбольный союз объявил судейский состав и инспекторов, которые будут работать в матчах 1/8 финала Кубка России. Все встречи состоятся 25 октября.
«СКА-Хабаровск» – «Динамо» СПб: судья – Олег Соколов (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
«Луч-Энергия» – «Енисей»: судья – Антон Анопа (Благовещенск); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); инспектор – Николай Фролов (Раменское)
«Тамбов» – «Авангард»: судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор – Юрий Куница (Краснодар).
«Шинник» – «Олимпиец»: судья – Александр Борисов (Самара); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа); инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург).
«Ростов» – «Амкар»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
«Спартак» – «Спартак-Нальчик»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
«Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
«Тосно» – «Томь»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
С назначениями на 14-й тур РФПЛ вы можете ознакомиться здесь.
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