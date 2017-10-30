Черчесов: «Главное - найти для Кокорина и Смолова правильные позиции на поле»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не готов гарантировать, что в товарищеских матчах против Испании и Аргентины в нападении национальной команды будет действовать дуэт Александр Кокорин-Федор Смолов. Оба игрока были вызваны в сборную для подготовки к предстоящим поединкам.

«Собираюсь ли продолжать пробовать в матчах с Аргентиной и Испанией пару форвардов Кокорин – Смолов? Сегодня не готов ответить на этот вопрос. Надо посмотреть на их состояние. Но, естественно, верим в тех футболистов, которые у нас в обойме. Главное – найти для них правильные позиции, чтобы им было комфортно на поле. Они долго не играли вместе, и пока провели лишь несколько тренировок и два матча. Хорошие эпизоды у них в этих встречах возникали: мы внимательно все в спокойной обстановке посмотрели. Но есть и нюансы, которые нужно подправлять. Убежден, что они между собой тоже какие-то моменты проговорили. Все идет своим чередом».

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