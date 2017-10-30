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Дядюн: «Мечтаю вернуться на уровень, который показывал прежде»

сегодня, 18:15

Нападающий «Ростова» Владимир Дядюн заявил, что на данный момент он мечтает вернуться на прежний уровень. Напомним, что Дядюн до перехода в «Ростов» около 14 месяцев не выходил на футбольное поле.

«По разным причинам я был без футбола целый год. Долго восстанавливался, хотел вернуться на поле, но понял, что оставаться в „Рубине“ не было смысла. В итоге получил предложение просто потренироваться в „Ростове“, на которое охотно согласился. Провел несколько контрольных матчей, и мне предложили остаться. После паузы было сложно играть даже в товарищеских встречах, но потом я втянулся.

Сейчас мечтаю вернуться на уровень, который показывал прежде. Если я это делал раньше, почему не могу сделать вновь?» - сказал Дядюн.

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Все комментарии
Шуnя771
сегодня в 19:08
В истории Руси был один мечтающий персонаж - на печи...)
sir-5
сегодня в 18:59
"Вертайся взад".
Одно слово румын
сегодня в 18:36
Пока далековато, но надо стараться
ошалевший
сегодня в 18:22
в нальчик вроде бы полсезона где то когда неплохо смог отыграть,уровень полулюбителя,очень слабый футболист
M.S.
сегодня в 18:17
В СДЮШ что ли потянуло? Теперь только физруком, ну в смысле тренером.
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