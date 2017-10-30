Семак: «Сегодня „Уфе“ повезло больше, и мы добились победы»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл
Испания. Примера 2017/2018, 10 тур
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво
Италия. Серия А 2017/2018, 11 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 15 тур
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:1 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи
  • Главные новости
  • Все новости
18:50
«Уфа» вырвала победу у «Рубина»28
16:55
Газзаев: «Денисов, Игнашевич и братья Березуцкие пригодились бы сборной России»35
15:17
Зобнин вызван в сборную России на матчи с Аргентиной и Испанией111
12:20
Уткин: «Если выпилить из фанеры силуэт Спаллетти, он будет тренировать лучше Манчини»136
11:10
Тебас: «ПСЖ не должен допускаться к еврокубкам»43
19:02
Бубнов: «Нельзя сказать, что „Зенит“ полностью провалил игру с „Локомотивом“»4
18:28
«Ахмат» - «Анжи»: стартовые составы5
18:21
«Наполи» намерен продлить контракт с Алланом0
18:15
Дядюн: «Мечтаю вернуться на уровень, который показывал прежде»5
17:57
Мората: «Не представляю себе, чтобы я мог долго прожить в Лондоне»15
17:46
Эллардайс заявил о готовности возглавить «Эвертон»6
17:45
Льорис: «Пока в „Тоттенхэме“ не заикаются о титуле, главное - выступать стабильно»3
17:40
Галиулин: «В игре с „Динамо“ мы выполнили установку и взяли три очка»1
17:34
Шевченко: «Сборная Украины не смогла проявить характер в отборе ЧМ-2018»4
17:34
Генподрядчик: «На арене в Самаре будут аварийные выходы на все чрезвычайные ситуации»1
17:25
Мостовой: «Каждый, кто присутствует в списке, по праву вызван в сборную»7
17:17
Леекенс возглавил сборную Венгрии1
17:10
Червиченко: «Мне импонирует, что Черчесов экспериментирует, пробует, а не как Капелло»7
16:44
Ари работает в общей группе «Локомотива» с небольшими ограничениями5
16:35
«Бавария» ищет нападающего на подмену Левандовски11
16:28
Антон Миранчук: «Хочется присмотреться к игре Месси, Иско и Алькантары»6
16:21
Чалов и Жамалетдинов вызваны в молодежную сборную России6
16:09
«Уфа» - «Рубин»: стартовые составы4
15:35
Игнатьев: «Чуть-чуть удивился вызову в сборную России»4
15:26
Черчесов: «Зобнину важно присутствовать на теоретических занятиях сборной»9

Семак: «Сегодня „Уфе“ повезло больше, и мы добились победы»

сегодня, 19:09
УфаУфа2 : 1РубинРубинМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал победу над «Рубином» (2:1).

«Игра была очень тяжёлая. В целом был равный футбол, очень много борьбы, единоборств. Нам повезло больше, и мы добились победы. Думаю, это ничейная игра, в которой удача наконец-то улыбнулась нам. 

Есть ли особое удовольствие от победы над учителем? Удовольствие в том, что „Рубин“ — это для „Уфы“ команда неудобная. Может быть, серия давила на кого-то из ребят. Конечно, для наших болельщиков это важная победа. Относительно принципиальная игра, дерби. Какой-то принципиальности лично для меня не было», — сказал Семак.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100