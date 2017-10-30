Семак: «Сегодня „Уфе“ повезло больше, и мы добились победы»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал победу над «Рубином» (2:1).

«Игра была очень тяжёлая. В целом был равный футбол, очень много борьбы, единоборств. Нам повезло больше, и мы добились победы. Думаю, это ничейная игра, в которой удача наконец-то улыбнулась нам.

Есть ли особое удовольствие от победы над учителем? Удовольствие в том, что „Рубин“ — это для „Уфы“ команда неудобная. Может быть, серия давила на кого-то из ребят. Конечно, для наших болельщиков это важная победа. Относительно принципиальная игра, дерби. Какой-то принципиальности лично для меня не было», — сказал Семак.

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