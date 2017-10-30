Бубнов: «Нельзя сказать, что „Зенит“ полностью провалил игру с „Локомотивом“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов не считает, что «Зенит» демонстрировал ужасный футбол в матче 15-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:3):

«Думаю, в межсезонье „Локомотив“ может укрепиться. Вернется Чорлука. Если брать состав „Локомотива“ и „Зенита“, то с точки зрения сыгранности „железнодорожники“ смотрятся предпочтительнее.

У „Зенита“ нет стабильности, происходит большая ротация состава. Манчини еще не определился со стартовым составом.

Я расшифровал полностью игру „Зенита“. У питерцев в первом тайме на 200 тактико-технических действий было больше и на 11% меньше брака. Нельзя сказать, что „Зенит“ полностью провалил игру. Были грубые ошибки».

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