Галиулин: «В игре с „Динамо“ мы выполнили установку и взяли три очка»

Полузащитник «Тосно» Вагиз Галиулин прокомментировал недавнюю гостевую победу над «Динамо» (1:0).

«После кубкового матча у нас было три дня на восстановление, я думаю, этого времени было достаточно. Секретов тут нет, мы выполнили установку и взяли три очка, это самое главное! Игра „Динамо“ немножко изменилась с приходом нового главного тренера, у Дмитрия Хохлова они стали строже играть в обороне.

Второй круг „Тосно“ открывает матчем с ФК „Краснодар“. „Краснодар“ — очень сильный соперник, но у нас есть пять дней для того, чтобы подготовиться к этой игре. Очень надеюсь на наших фанатов, что они вновь придут на стадион, поддержат нас, а мы постараемся не подвести их», - сказал Галиулин.

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