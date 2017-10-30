Мостовой: «Каждый, кто присутствует в списке, по праву вызван в сборную»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что главный тренера национальной команды Станислав Черчесов не принял спорных решений при вызове игроков для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной и Испанией:

«Мы знаем, из-за чего Денисов покинул „Динамо“. Был скандал с главным тренером. Не хотелось бы, чтобы это снова это началось. Главному тренеру этого тоже не хочется. Тренерскому штабу решать, нужен игрок сборной или нет. Мы же не знаем нюансов. Мы знаем только, что был конфликт. Два мужика, два взрослых человека. Выбор все равно делает тренер.

Если говорить о тех, кого вызвали, то вызов Зобнина понятен. Он должен быть в коллективе, присутствовать на теории. Это нормальная практика. Товарищеские игры же, вызывай, кого хочешь.

Каждый, кто присутствует в списке, по праву вызван в сборную. Игнатьев – основной игрок „Локомотива“, Швец играет стабильно в „Ахмате“. В товарищеских играх можно смотреть кого угодно».

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