Сарри: «Нужно набрать более 90 очков, чтобы выиграть Скудетто»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри считает, что его команде необходимо набрать более 90 пунктов, чтобы выиграть Скудетто. Напомним, что накануне «Наполи» уверенно разобрался с «Сассуоло» в рамках национального первенства.

«Сейчас сложно говорить о победе в чемпионате Италии. Полагаю, что нам нужно набрать более 90 очков, чтобы выиграть Серию А», - сказал Сарри.

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