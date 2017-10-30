Льорис: «Пока в „Тоттенхэме“ не заикаются о титуле, главное - выступать стабильно»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис уверен, что чемпионаты не выигрываются за полгода до их окончания:

«Пока мы не заикаемся о титуле. Наша цель - выступать как можно более стабильно, оставаться в верхней части турнирной таблицы.

Сезон длинный. Да, сейчас у „Сити“ есть хорошее преимущество, но каждая команда по ходу сезона проходит как через хорошие, так и через плохие отрезки, поэтому нам нужно выступать стабильно и быть готовыми к финальному рывку в марте или апреле».

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