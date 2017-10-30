Клопп: «Уверен, что „Ливерпуль“ финиширует на вершине таблицы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что команде по силам по итогам сезона финишировать на вершине турнирной таблицы чемпионата Англии. Напомним, что накануне «Ливерпуль» обыграл «Хаддерсфилд» (3:0) в рамках национального первенства.

«У всех есть проблемы. Может, их, конечно, нет у „Манчестер Сити“. Они сейчас выглядят лучше всех в Премьер-Лиге. Но если говорить о нас, то я убежден, что мы способны закончить сезон на вершине таблицы. Но для этого нужно время», - сказал Клопп.

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