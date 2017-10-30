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Клопп: «Уверен, что „Ливерпуль“ финиширует на вершине таблицы»

сегодня, 19:31

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что команде по силам по итогам сезона финишировать на вершине турнирной таблицы чемпионата Англии. Напомним, что накануне «Ливерпуль» обыграл «Хаддерсфилд» (3:0) в рамках национального первенства.

«У всех есть проблемы. Может, их, конечно, нет у „Манчестер Сити“. Они сейчас выглядят лучше всех в Премьер-Лиге. Но если говорить о нас, то я убежден, что мы способны закончить сезон на вершине таблицы. Но для этого нужно время», - сказал Клопп.

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Все комментарии
The Frei
сегодня в 20:41
На вершине таблицы. Такое размытый смысл. Вершина это 1е место или топ 4 или верхняя половины таблицы?
kor_toxa
сегодня в 20:34
Вот фантазер
lobsterdam
сегодня в 20:11
если время это единственное, что мешает клопу выиграть АПЛ, то его будет ровно столько, сколько осталось до конца сезона и у других клубов его столько же. Вот только с какой стороны вершины клоп собрался финишировать?
вячеслав остапенко
сегодня в 20:09
Я верю Клопу
112910415
сегодня в 19:51
рассматривается вариант сильно расширенной вершины!
матос
сегодня в 19:43
посмотрим
Cules2013
сегодня в 19:41
Это в первой 7-ке?
Foxes
сегодня в 19:39
Посмотрим.
Альберт Шестернев
сегодня в 19:37
Вершина таблицы это первая десятка.

То бишь, если Ливерпуль займёт 10ое место,Клоппа не пинайте, он предупреждал
nikolah
сегодня в 19:34
надеюсь это шутка такая...
ЮЗИК
сегодня в 19:33
Всем бы такую уверенность
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