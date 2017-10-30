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Мората: «Я испытал огромное разочарование, когда пришлось вернуться в „Реал“»

сегодня, 11:59

Нападающий «Челси» Альваро Мората признался, что в свое время он очень не хотел покидать «Ювентус», но ему пришлось вернуться в «Реал» по условиям контракта.

«Почему я вернулся в „Реал“? Потому что есть контрактные обязательства, которые необходимо выполнять. Это было огромное разочарование - я снова вернулся к началу. В „Реале“ ко мне продолжали относиться как к мальчику, которым я был до двух лет в Италии.

Я приехал в Турин как юноша, а покидал город настоящим футболистом. Для испанца Италия является лучшей страной для проживания. У вас в Италии есть всё: красота, искусство, история, кулинария, мода. Будь моя воля, я бы никогда не покидал Италию и „Ювентус“».

Испанец два сезона отыграл в «Юве», но летом 2016 года «Реал» выкупил его обратно, чтобы через год уже окончательно продать в «Челси».

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Все комментарии
cevin cigan
сегодня в 13:01
Не Мора....при Моуриньо пацанчиком ты бывал в старте. Просто есть у нас один "клиент" который напичкал всех видеокамерами...вы и остались для Бензина....непорочными!!!!!!!!!
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 12:48
а когда уходил,удовольствие испытал?
benderivan
сегодня в 12:46
Падает на поле до сих пор так будто он мальчик, от каждого дуновения ветра, и валяется потом. Клоун
УрсХох
сегодня в 12:34
Как прикажете понять этого (пардон) клоуна?
Куда девать его измазанные соплями и слезами излияния о возвращении в родной дом,о мечте всей жизни,о преданности Реалу?
No problem
сегодня в 12:32
При Пересе любой нап будет так говорить...
ну разве че Горошек промолчал,хотя джокером был отменным..
Бензема-неприкосновенен,этот баран просто наглухо забил место центрФорварда в основе,
а дед и лысый поют ему оды мля.
Betman
сегодня в 12:23
Приятно слышать такие слова об Италии. Респектос, Альваро и удачи в Англии!
А Реал ещё пожалеет, если уже не жалеет, что остался с одним этим бестолковым Бензема, забивающим раз в месяц. И то, когда это особо не надо...
Shineheart ответил Ruslan3132
сегодня в 12:21
Ruslan3132:
Если все так, Реал был абсолютно прав, продав этого юношу.
Конечно, прав. Бензема ведь в чистую выиграл конкуренцию у Мораты за место в основы. Правда, каким способом - опустим за скобки.
Собственно сейчас Реал пробуксовывает в том числе и потому, что нет той же глубины состава, что была в прошлом году. Продать игроков - продали, но не укрепились.
Barcelona_Rostov
сегодня в 12:18
ты же мог отказаться, Реал имел право выкупа за определенную сумму, чем и воспользовался, а сам то мог сказать нет, если все так хорошо было в Ювентусе...
dimagas1 ответил Ювентиец
сегодня в 12:17
Ювентиец:
Закати истерику... Согласись на понижение и возвращайся. Всё в твоих руках. Я лично, тоже был очень не рад возвращению Альваро в маргариновое стойло.. Ждем обратно. Касерас возвращался и ты сможешь. Юве - твой клуб...
По моему он вам уже нафиг не нужен.
Ювентиец
сегодня в 12:12
    FERIS
    сегодня в 12:12
    До этого Мората говорил,что Мадрид его дом и он счастлив вернуться обратно.
    Получется Альваро лицемер.
    dimagas1
    сегодня в 12:10
    В Юве он был в основе,а у Зидана тупо на лавку засел.
    Ruslan3132
    сегодня в 12:07
    Если все так, Реал был абсолютно прав, продав этого юношу.
    Serge Boykov
    сегодня в 12:06
    Как можно так говорить про родной клуб,где ты вырос! Если к тебе отношения негативное в основной команде,так это твои проблемы,надо изначально ставить себя в коллективе как личность...
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