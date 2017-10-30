Мората: «Я испытал огромное разочарование, когда пришлось вернуться в „Реал“»

Нападающий «Челси» Альваро Мората признался, что в свое время он очень не хотел покидать «Ювентус», но ему пришлось вернуться в «Реал» по условиям контракта.

«Почему я вернулся в „Реал“? Потому что есть контрактные обязательства, которые необходимо выполнять. Это было огромное разочарование - я снова вернулся к началу. В „Реале“ ко мне продолжали относиться как к мальчику, которым я был до двух лет в Италии.

Я приехал в Турин как юноша, а покидал город настоящим футболистом. Для испанца Италия является лучшей страной для проживания. У вас в Италии есть всё: красота, искусство, история, кулинария, мода. Будь моя воля, я бы никогда не покидал Италию и „Ювентус“».

Испанец два сезона отыграл в «Юве», но летом 2016 года «Реал» выкупил его обратно, чтобы через год уже окончательно продать в «Челси».

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