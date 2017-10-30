Шевченко: «Сборная Украины не смогла проявить характер в отборе ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что, по его мнению, не позволило команде выйти на ЧМ-2018.

«Сборная Украины недостаточно хорошо и уверенно играла против сильных соперников. Хотел бы видеть команду более компактной, злой и агрессивной. Мы проиграли в эпизодах. Должны были обыгрывать Исландию в Киеве, но не реализовали пенальти, а в Рейкьявике провалили второй тайм. В Хорватии провалили первую половину, действовали недостаточно уверенно, а после перерыва не реализовали свои моменты. В Киеве была следующая ситуация: первый тайм сыграли хорошо, а затем провалились. Связываю это с характером - мы проиграли в индивидуальных моментах. Должны дорабатывать в игре с более сильными соперниками, вытаскивать из себя больше, чем показываем сейчас.

Нам нужно лучше проявлять свой характер. Должны вырывать те матчи, в которых очень тяжело. В некоторых встречах был дисбаланс в понимании игровой ситуации, когда нужно стать вместе, перегруппироваться, выдержать момент и дальше развивать игру. Эти моменты упускали, не проявили характер до конца. Конечно, многого ждем от наших лидеров, будем выдвигать соответствующие требования. Если они становятся лидерами, то должны вести за собой команду», - сказал Шевченко.

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